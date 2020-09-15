В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов
В Киеве начал работу сервис проката электросамокатов Kiwi - при этом цены почти вдвое ниже, чем у главного конкурента Bolt.
Об этом сообщается на сайте Kiwi и в Instagram.
Отмечается, что чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Kiwi в App Store или Google Play и зарегистрироваться в нем. После этого - выбрать на карте в приложении самокат и отсканировать его QR-код, затем убрать подножку, нажать рычаг и поехать.
А чтобы закончить поездку, надо сфотографировать самокат в приложении. Оставить его можно в любом месте в центре, чтобы он не мешал прохожим и автомобилям.
Разблокировка самоката стоит 15 гривен. Минута поездки в будний день стоит 2,50 гривен, в выходной - 3,50 гривен. Один час пользования в будний день будет стоить в 165 гривен, в выходной - 225 гривен.
Для сравнения, стоимость разблокировки электросамокатов Bolt - 29 грн, а минута поездки - 4,90 грн.
В марте 2020 года Kiwi запустили прокат самокатов в Одессе.
Как отмечает ain.ua, материнская компания Kiwi зарегистрирована в Нидерландах в 2019 году, ее основали граждане Турции Али Хорзум и Юсуф Кая. Они владеют украинской дочерней компанией - ООО Экстра Ваттс.
Напомним:
Bolt запустил сервис проката электросамокатов в Киеве, первые 5 локаций уже работают в центре столицы.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua