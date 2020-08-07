Bolt запустил прокат электросамокатов в Киеве: цены, локации

Bolt запустил сервис проката электросамокатов в Киеве, первые 5 локаций уже работают в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы воспользоваться сервисом электросамокатов, необходимо обновить приложение Bolt для заказа такси до последней версии.



После обновления приложения нужно отсканировать QR-код на самокате. Оплатить прокат транспортного средства можно безналичным способом.

Стоимость разблокировки электросамоката составит 29 грн, а минута поездки ― 4,90 грн. Пользователь также сможет арендовать самокат на весь день по специальной выгодной цене ― 600 грн.

Найти электросамокат можно будет в центре Киева: возле станций метро, парков и наиболее посещаемых локаций города. Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.

После поездки самокат можно будет припарковать в безопасных местах, которые отмечены на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.

Все самокаты оснащены GPS-навигаторами для получения данных о местах их разблокировки и парковки. Каждое утро сотрудники Bolt будут отвозить самокаты в специально отведенные места для их зарядки.

В связи с пандемией все электросамокаты будут проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать санитайзеры и одноразовые перчатки.

В настоящее время прокат электросамокатов Bolt доступен в 10 странах и более чем 30 городах Европы.

Экономическая правда