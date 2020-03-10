П'ять технологій, які змінять життя людей у 2020 році: дослідження Deloitte

Технології майбутнього стрімко проникають у повсякдення, стаючи більш інтегрованими і взаємопов'язаними. Які продукти і послуги, що спричинили хайп раніше, стануть реальністю у 2020 році?

Напередодні світова консалтингова компанія "Делойт" опублікувала своє 19-е видання дослідження "Прогноз розвитку галузей високих технологій, медіа та телекомунікацій".

Дослідження покликане допомагати бізнесу у прийнятті стратегічних управлінських рішень.

ЕП відбірала п'ять продуктів з дослідження, які на думку редакції, варті уваги. Серед них: автономний штучний інтелект у смартфоні, доступний супутниковий інтернет, розквіт аудіокниг та подкастів, велосипедна технологічна революція.

Доступний чип: кожен гаджет отримає автономний штучний інтелект

У 2020 році в широкі маси назавжди входить поняття "нейроний процесор" (edge AI). Це покоління чіпів, які створені для обробки інформації за допомогою ШІ безпосередньо на пристрої, без хмарного з'єднання.

Іншими словами, тепер в кожному смартфоні, планшеті, телевізорі, смарт-годиннику, фітнес-трекеру, бездротових навушниках ШІ буде працювати без підключення до інтернету. Тобто мова йде про автономний ШІ, який буде "жити" в кожному гаджеті користувача.

Звучить доволі страхітливо, проте що насправді будуть робити нейроні чіпи? Щоб відповісти на це питання, необхідно з'ясувати, як гаджети працюють зараз.

Розпізнавання обличчя на екрані смартфона під час фотографування, біометричний доступ до гаджета, фільтри зображень, розпізнавання голосу, переклад мови, голосова допомога, віртуальна реальність, нанесення 3D-ефектів, приховування зморшок, неймовірні фото за умов низького освітлення — усе це працює на основі технології машинного навчання.

Ці технології працюють на потужностях звичайного процесора або у "хмарі" за допомогою інтернет-з'єднання. Однак коли їх буде виконувати нейронний процесор з ШІ, вони працюватимуть набагато швидше і витрачатимуть менше енергії, збільшуючи час роботи акумулятора.

Зберігати і обробляти персональну інформацію користувача також краще на пристрої з точки зору конфіденційності та безпеки. Особисту інформацію, яка ніколи не залишає телефон, неможливо перехопити або неправильно використати. І коли в телефоні є чіп ШІ, він може робити усі ці речі навіть тоді, коли не підключений до мережі.

Індустрія з виробництва чіпів ШІ готова до зростання Джерело: Дослідження "Делойт"

Тож "Делойт" прогнозує, що в 2020 році буде продано понад 750 млн процесорів зі ШІ або частин мікросхем, які виконують або прискорюють завдання машинного навчання на пристрої, а не у віддаленому центрі обробки даних.

У грошовому еквіваленті це складе 2,6 млрд дол. Для порівняння, в 2017 році експерти прогнозували об’єм продажів на рівні 300 млн чіпів. До 2024 продажі перевищать показник в 1,5 млрд чіпів зі ШІ.

Роботи наступають

Думка, про те, що роботи вибиратимуть предмети зі складських прилавків сьогодні може здатися футуристичною. Але майбутнє може бути ближчим, ніж люди думають.

З майже 1 млн роботів, які будуть продані на підприємства в 2020 році, що трохи більше половини з них будуть професійними роботами-обслуговувачами, генеруючи власникам понад 16 млрд дол доходу, що на 30% більше, ніж у 2019 році.

Чим промислові роботи відрізняються від професійних роботів? Промислові роботи існують з 1970-х. Архетипний промисловий робот — це механічна рука, з різним рівнем свободи та гнучкості, що зустрічається на фабриках по всьому світу. Найбільшими користувачами промислових роботів (у порядку зменшення) є виробники автомобілів, електричних/електроних продуктів, металлу, пластмаси та хімічних речовин, харчових продуктів та напоїв у виробничій галузі.

Ринок професійних роботів з’явився протягом останнього десятиліття. На відміну від промислових роботів, професійні роботи в основному використовуються поза виробництвом, і вони зазвичай допомагають людям, а не замінюють їх. Сьогодні професійні роботи користуються найбільшою популярністю у галузі роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, охорони здоров’я та логістики, хоча деякі з них застосовуються також у космосі та обороні, сільському господарстві та демонтажу.

Окремо стоїть клас роботів для кінцевих споживачів. Вони розроблені для виконання таких завдань як пилосос, стрижка газону та миття вікон. . В 2019 році було продано 17,6 млн одиниць, що на 44% відсотків більше від 2018 року. Розважальні роботи — в основному іграшки в 2019 році продали в кількості 4,5 млн одиниць, що на 10%більше, ніж у 2018.

У 2019 році 97% роботів придбали кінцеві користувачі, але такі роботи принесли виробникам лише 1 з 7 доларів доходів. Переважну більшість доходів приносять промислові роботи Джерело: Дослідження "Делойт"

У "Делойт" вважають, що в майбутньому відмінності між промисловими і сервісними роботами поступово будуть зникати. А бізнесу потрібно буде вчитися оцінювати, в яких випадках використання роботів є рентабельним. Ціна, потужність та гнучкість роботів в майбутньому буде зумовлена просуванням 5G та чипів зі ШІ.

Висока швидкість з низької орбіти

"Делойт" прогнозує, що саме в 2020 році зусилля компаній по забезпеченню всього світу доступом в інтернет нарешті принесуть перші плоди. В 2020 році на низькій орбіті з’явиться більше 700 супутників, які забезпечать глобальний доступ до широкосмугового інтернету. Хоча такої кількості супутників буде недостатньо для підключення всіх споживачів та підприємств світу, вони можуть запропонувати часткове обслуговування в кінці 2020 року або на початку 2021 року, імовірно, починаючи з більш високих широт.

60 супутників системи широкосмугового інтернет-доступу Starlink Джерело: habr.com

Для порівняння, з початку космічної ери в космос було запущено близько 8700 об’єктів, з яких 2000 наразі активно експлуатують. В той же час, для забезпечення інтернет-доступу з будь-якої точки планети такі компанії як Telesat, Kepler, LeoSat, SpaceX, OneWeb, SES (O3b), Space Norway планують запустити на низьку орбіту загалом 16000 супутників.

Світ може отримати історичну користь від їх розгортання, але в той же час вони можуть зробити навколоземний космічний простір набагато більш небезпечним і складним середовищем.

Супутниковий широкосмуговий зв’язок може забезпечити високошвидкісним зв’язком людей, які в даний час не знаходяться в межах досяжності стільникових веж або високошвидкісних ліній. В "Делойт" вважають, що так само, як і при поширенні мобільних телефонів, більш тісно пов'язаний світ отримає соціальні та економічні дивіденди, вигідні підприємцям, лікарням, школам та урядам.

Але, щоб широкосмуговий супутниковий зв’язок став яскравою, стійкою галуззю, потенційним провайдерам і ринку потрібно буде відповісти на багато відкритих питань. Чи забезпечить супутниковий широкосмуговий інтернет-зв’язок якість послуги на рівні волоконного, кабельного та стільникового зв'язку?

Чи зможуть провайдери задовольняти нормативні вимоги? Чи захочуть люди без зв’язку підключитися до такої послуги? Чи буде послуга супутникового широкосмугового доступу доступною для них?

Чи буде середній дохід на користувача достатньо високим для провайдерів щоб отримати прибуток? Чи буде технологія виступати в якості драйвера для інших нових послуг? Якщо так, то яких? Чи вистачить потужності супутниковій мережі для того, щоб бути успішною?

Розквіт аудіокниг та подкастів

В 2020, прогнозує "Делойт", світовий ринок аудіокниг зросте на 25% до 3,5 млрд дол. І аудіокниги не єдиний аудіоформат, що набирає популярність.

В компанії прогнозують, що світовий ринок подкастингу (звукова чи відео трансляція в інтернеті в стилі радіо і телепередач. Подкасти, як правило, мають певну тематику і періодичність трансляції, ЕП) зросте на 30% і досягне 1,1 млрд дол 2020 року, вперше перевищивши позначку в розмірі 1 млрд дол.

Ці цифри можуть виглядати не так вражаюче поруч з радіо — 42 млрд дол та музикою (записана і та, що транслюється в реальному часі) — 51 млрд дол. Але у світі, де загальний ріст ЗМІ та розваг становить лише 4%, 25-30% річного зростання вражає, навіть враховуючи низьку абсолютну базу. Сигнал чіткий: аудіокниги та подкасти переростають свою "нішу", щоб стати окремими ринками.

Доходи медіа індустрії в 2020 році, прогноз "Делойт" Джерело: дослідження "Делойт"

Зростання ринку аудіокниг і подкастів каже про те, що "звук який завгодно, але не мертвий". "Перефразовуючи те, що ми говорили про радіо минулого року: "Аудіо — це голос, який шепоче нам на вухо на фоні вечері, в офісі або під час керування автомобілем", — кажуть в "Делойт".

Компанія провела власне дослідження аудиторії, яка слухає аудіокниги і подкасти і виявилося, що це в основній масі молоді, працевлаштовані та освічені люди.

Результати дослідження аудиторії аудіокниг і подкастів Джерело: дослідження "Делойт"

Велосипедна електрореволюція

Аналітики "Делойт" прогнозують, що кожен рік до 2022 кількість поїздок на велосипеді в світі буде збільшуватися на 10 млрд. Кількість постійних користувачів велосипедів збільшиться вдвічі в багатьох містах світу.

"Ми прогнозуємо зростання на 1% протягом трьох років з 2019 до 2022 кількість людей, які їздять на роботу на велосипеді, — кажуть представники "Делойт". — Прогрес від 1% до 2% на перший погляд може здатися не вражаючим, але, враховуючи низьку базу, різниця буде помітною.

Десятки мільярдів додаткових велосипедних проїздів на рік означають меншу кількість поїздок на автомобілі та меншу кількість шкідливих викидів".

Частка поїздок на роботу, які люди робили на велосипеді в 22 містах світу в 2019 році Джерело: дослідження "Делойт"

В основі зростання кількості поїздок на велосипеді лежить безліч технологічних інновацій: прогнозна аналітика, мобільні додатки, бездротовий зв'язок, цифрові інструменти міського планування, 3D-друк, електрифікація.

Ці інновації роблять велосипед безпечніше, швидше, зручніше і дозволяють отримувати точну інформацію щодо швидкості руху і маршрутів. У свою чергу, це робить велосипед все більш привабливим з точки зору транспорту першої і останньої милі.

Зростання використання міських велосипедів, пишуть аналітики Deloitte, може привести до значних соціальних змін: скорочення трафіку, зменшенню забруднення навколишнього середовища, зниження завантаження системи громадського транспорту та підвищення рівня здоров'я населення.

Велосипедний трафік в Амстердамі (Нідерланди)

Потреба в більш ефективному транспорті особливо гостро стоїть у містах. Щотижня приблизно 3 млн людей переїжджають у міста по всьому світу. До 2050 року в містах очікується на 2,5 мільярда більше людей, ніж сьогодні.

Пересування всіх цих людей може призвезти до перевантаження існуючого транспорту. Між тим, велосипеди можуть забезпечити частину коротких поїздок: майже три з п'яти поїздок на приватних автомобілях в США в 2017 році були коротшими 10 кілометрів, а трохи менше половини — коротшими п’яти кілометрів.

Завдяки останнім вдосконаленням технології літій-іонних батарей, зниження цін на них та збільшення виробничих потужності, ринок електричних велосипедів зростає. Очікується, що в період з 2020 по 2023 рік буде продано понад 130 млн електровелосипедів.

У "Делойт" прогнозують, що в 2023 році будет продано по всьому світу 40 млн електричних велосипедів на 20 млрд дол. Для порівняння, очікується, що в 2025 році буде продано лише 12 млн електромобілів. А наприкінці 2018 року в усьому світі в обігу знаходилось 5,1 млн електромобілів.