Транспорт может парализовать Киев уже в этом году — советник Кличко

Советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что, в худшем случае, транспорт может парализовать Киев в этом году, по оптимистическому прогнозу - через два года.

Об этом он сказал в интервью изданию "Киев Vласть".

"Наша задача - оказывать давление на тех, кто может пересесть на общественный транспорт, чтобы они это сделали. Иначе город в определенный момент просто станет.

Мы экстраполировали цифры и получилось, что Киев может быть парализован, в худшем случае, в этом году. Оптимистичный прогноз - через два года", - подчеркнул Бахматов.

"Мы в прошлом году были на 13 месте в мире по пробками по рейтингу TomTom (ежегодный рейтинг городов мира с наиболее загруженными дорогами - ред.). В этом будет еще хуже, потому что было много ремонтов. Наша задача - выйти из первой 20-ки этого рейтинга, желательно - войти в 50-ку", - добавил советник Кличко.

По его словам, сделать это можно только карательно-ограничительными мерами.

"Как на ул. Шота Руставели: до расчистки полосы общественного транспорта машины шли со скоростью 5 км в час, а сейчас - 14-15 км в час", - сказал он.

"Мы расчистили полосы движения общественного транспорта - и автобусы, троллейбусы стали работать вдвое эффективнее. Потому что они ездят быстрее, выполняют больше рейсов. Если бы мы не сделали это и считали на основании предоставленных чиновниками данных, то выход был только один - покупать еще больше троллейбусов и автобусов", - заявил Бахматов.

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