Скандальные новостройки: кто виноват и что делать

Когда речь заходит о проблемных новостройках, многие реагируют подчеркнуто негативно.

Можно услышать доводы: "Чем вы думали", "Не надо было покупать квартиры в таких домах", "Инвесторы сами виноваты".

Это неправильные суждения. За всеми проблемными новостройками и скандальными домами стоят огромные коррупционные схемы.

Они хорошо замаскированы благодаря халатности (или коррумпированности?) властей, так что обычному инвестору не попасться на обман довольно сложно.

Не застрахован никто. Мы, инвесторы жилого комплекса "Демиевский квартал", знаем это не понаслышке и хотим поделиться опытом.

Как было у нас

Строительство нашего ЖК началось в 2014 году. На тот момент у компании-застройщика были все разрешительные документы. Спустя полгода их, однако, аннулировали по требованию Генпрокуратуры, внезапно, без проверок.

Одновременно МВД открыло уголовное дело по факту незаконного строительства. При этом инвесторов никто не уведомил: ни тех, кто уже внес деньги, ни тех, кто собирался. Более того, следователи не обеспечили сохранность улик.

Согласно процедуре, стройку должны были опечатать, закрыть отдел продаж, изъять из него всю документацию и подшить к делу. То есть работу застройщика должны были полностью остановить, но этого не случилось.

Строительство продолжалось. По Киеву и в интернете висели рекламные баннеры, рекламу ЖК транслировали по радио и телевидению. Следователи и прокурор никак на это не реагировали. Офис продаж опечатали под натиском жителей только в 2019 году, то есть спустя четыре года после ареста стройки.

Более того, застройщику, компании "Техэнерго", и подрядчику, СБ ЛТД, позже его заменил "Укрмиськбудхолдинг", удалось через суд восстановить легитимность разрешительных документов. Их опять аннулировали, но к тому моменту застройщик возвел несколько секций в двух домах и распродал в них квартиры.

Кто виноват? Инвесторы? Сомнительно, ведь они видели разрешительные документы и активно ведущееся строительство. А вот документов об аресте не видели. Их в открытом доступе найти было непросто. Некоторые даже нанимали юристов и юридические компании, чтобы найти "подводные камни". Не нашли.

Остается ключевой подозреваемый: власти. Они выдали разрешение на стройку, они не арестовали ее, не сохранили улики и не уведомили покупателей. Если бы власти делали все правильно, никто не вложил бы деньги в "Демиевский квартал". А сейчас там живет более 1 тыс семей, почти полностью заселено пять секций.

Еще один интересный факт: с июня 2016 года и до начала 2017 года на ICTV, NewsOne и 5 канале транслировались ролики с участием Министра молодежи и спорта Игоря Жданова и других чиновников.

Они воодушевленно рассказывали, что наш застройщик — представитель социально-ответственного бизнеса, что жилой комплекс целенаправленно строится для олимпийских и параолимпийских чемпионов. В 2016 году многим из них действительно подарили квартиры в "Демиевском квартале".

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Вывод денег

Об аресте стройки и уголовном деле мы узнали только от застройщика и только после того, как он не сумел выиграть повторную апелляцию. Рассказали нам об этом не просто так: хотели собрать с нас деньги на дальнейшие суды. Люди, которым так и не вручили права собственности, "не повелись".

Это привело к громкому скандалу с застройщиком, в ходе которого мы выяснили еще больше шокирующих подробностей. Наш застройщик не просто строил на арестованной стройке, но и нагло присваивал себе деньги инвесторов. Лишь часть из них направлялась на финансирование строек — для вида.

К сожалению, уголовное дело по факту незаконного присвоения средств ГФС возбудила только в 2019 году. Помимо компании "Укрмиськбудхолдинг", в нем фигурирует и ряд других. По данным следствия, застройщик переводил деньги инвесторов фиктивным фирмам под видом оплаты за строительные работы.

На самом деле, это были фирмы-пустышки без материально-технической базы, которые существовали для обналичивания и вывода денег. Около трех лет эта схема действовала буквально под носом у властей.

Выяснили мы и еще один любопытный момент: компания "Техэнерго", по данным "Радио Свобода", основана компанией ЗНКІФ ВІК и принадлежала политику и предпринимателю Игорю Кононенко. Есть над чем задуматься.

Пути решения

Какой бы ужасной ни казалась наша проблема, решить ее можно. Для этого нужна лишь воля городской власти, ведь проблемы застройки — это ее епархия.

Эти проблемы масштабны. По статистике, в Киеве более 60 проблемных жилых комплексов, где больше сотни многоэтажных домов в различной стадии готовности. У каждого своя история, за каждым — тысячи пострадавших семей.

Мы и инвесторы других ЖК неоднократно обращались с запросами в КМДА. В ответ чиновники разработали алгоритм создания кооперативов.

Инвесторы объединяются и создают собственное юридическое лицо — жилищно-строительный кооператив. Кооператив должен отобрать (каким путем — история умалчивает) землю у застройщика, на которой идет строительство, и достроить дом за деньги инвесторов, которые уже оплатили свои квадратные метры.

Кроме того, обманутые покупатели должны заплатить миллионные долги застройщика, по-новому получить все технические условия и еще заплатить подоходный налог — как завершение этого преступления. После завершения стройки и подведения коммуникаций город обязуется зарегистрировать дом.

Эта схема — ни что иное как самоустранение власти от проблемы и очередное преступление. Нам говорят: стройте сами, решайте все сами, а потом поговорим.

"Местная власть не должна отвечать за людей, которые в погоне за низкими ценами ввязались в аферу", — так подытожил в 2016 году тогдашний секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. Кому-то это покажется убедительным, но!

Во-первых, наши квартиры куплены по рыночным ценам. Например, в 2015 году квадратный метр квартиры эконом-класса в нашем комплексе стоил 14-16 тыс грн. По статистике портала domik.ua, в 2014 году, когда началось строительство "Демиевского квартала", средняя цена метра составляла 13,5 тыс грн.

Во-вторых, на начальном этапе застройщик имел все необходимые для строительства документы и сознательно умалчивал об аресте стройки. В КМДА и прокуратуре ничего не сделали, чтобы предотвратить ситуацию.

Учитывая все это, Прокопив говорит, что власть не должна отвечать? А за что она тогда должна отвечать? Кто-то же выдал нашему застройщику разрешение на стройку. Кто-то же позволил строить другие жилые массивы без разрешения. Почему этот "кто-то" до сих пор не наказан, и права инвесторов не защищены?

На наш взгляд, именно городская власть, прокуратура и ГАСК несут ответственность за наши дома. Они допустили такое непотребство, они должны и решать проблему. Сами, а не за наш счет.

Суд с КМДА

Чиновников наша позиция, разумеется, не устраивает. Заместитель Виталия Кличко Вячеслав Непоп и другие чиновники говорят, что у города нет денег на подключение наших домов. Правда? А может, если бы господин Непоп и его ближайшее окружение не развивали строительные аферы в городе и незаконно не скупали квартиры, выводя попутно миллионы гривень, деньги были бы?

КМДА не просто не хочет брать ответственность, она сознательно затягивает рассмотрение наших дел. Более того, власть даже попыталась оградиться от нас.

В сентябре в КМДА было очередное заседание комиссии по проблемным стройкам. Это открытое мероприятие, куда может попасть каждый.

Однако представителей нашего ЖК не пустили на заседание, выставив на входе кордон из сотрудников Нацгвардии. Чиновники не имели никакого права так поступать, это явное превышение служебных полномочий. Им закон не писан?

Нас это не остановит. Мы подали иск в суд на Киевраду. Мы хотим обязать власть достроить и ввести наши дома в эксплуатацию. Учитывая степень ее вины в ситуации, выиграть дело реально. Если, конечно, чиновники не будут мешать.

Мы выходили на митинги, обращались за помощью в Офис президента и в партию "Слуга народа". Получили обнадеживающие обещания, надеемся, что не пустые.

Другим пострадавшим рекомендуем следовать по нашему пути. Создание ЖСК не гарантирует решения проблем. Хоть КМДА и обещает помогать, это не значит, что она действительно будет это делать. Точнее, мы точно знаем, что не будет.

Представители кооператива в ЖК "Схидна брама" ходят на заседания в КМДА вместе с нами, им обещают все то же, что и нам, но ничего не делают. При этом с обманутых инвесторов "вытянули" миллионы гривень на счета кооперативов.

К сожалению, чиновники не заинтересованы помогать по своей инициативе. Их нужно заставлять — таковы реалии современной Украины.