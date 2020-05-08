В нерівних умовах: як держава (не) рятує малий бізнес на карантині

Чи можливо в умовах пандемії врятувати малий бізнес, що робить для цього держава и чи є ці заходи достатніми?

Недавно в Києві, Львові, Запоріжжі та інших містах відбулися акції протесту малого бізнесу.

Через карантинні обмеження українські підприємства зазнають величезних збитків, і найбільш вразливими виявився малий бізнес, який не має достатньої "подушки безпеки".

Дрібні підприємці зіткнулися з низкою проблем. Зрив закупок і поставок, зменшення обсягів продажів, нестача коштів для оплати оренди та зарплати персоналу, нерівне положення з великими корпораціями, які попри заборони продовжують працювати – це лише деякі з проблем.

Більшість підприємств малого бізнесу, а це близько 4 млн робочих місць, вже втратили до 75% доходів.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, кожен п’ятий малий бізнес може закритися, що неминуче призведе до скорочення надходжень в місцеві бюджети та зростання безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.

Чи можливо в умовах пандемії врятувати малий бізнес, не зашкодивши громадському здоров'ю, чи є достатніми "антикризові" заходи держави?

Малий бізнес на карантині

З 17 березня через загрозу швидкого поширення COVID-19 уряд призупинив роботу всіх закладів громадського харчування, побутового обслуговування, ТРЦ, більшості магазинів, спортивних клубів, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів.

На всій території країни кілька тижнів не працювали.

Повністю або частково було паралізовано роботу багатьох комерційних компаній, послуги яких виявилися непотрібними в умовах карантину – це івент-агенції, туристичні компанії, перевізники, готелі, хостели та багато інших.

Наслідки блокування економічного життя відчули на собі мільйони українців. Через чинні обмеження роботу втратили близько 1,3 млн осіб, включаючи 277 тисяч ФОПів.

При цьому навіть ті бізнеси, які продовжують працювати, звільняють співробітників та скорочують зарплати: лише половина підприємців не планує скорочувати штат і лише чверть впевнені, що не будуть зменшувати оплату праці своїм співробітникам.

В таких умовах особливо вразливими є неформально зайняті українці, які не захищені юридично та не можуть претендувати на соціальну допомогу в рамках державних антикризових програм.

Тим, хто залишився без роботи, в нинішніх умовах складно знайти нові можливості працевлаштування.

Так, сервіс Opendatabot повідомив, що до кінця квітня кількість нових вакансій скоротилася більш ніж вдвічі, а темпи реєстрації нових ФОПів та компаній зменшилися втричі.

Чи достатньо державної підтримки

Малий бізнес, як уже зазначалось, дає роботу близько 4 млн людей. Кожен десятий українець має роботу завдяки підприємствам та закладам малого бізнесу.

Часто саме в цьому секторі працюють представники вразливих груп населення – пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені особи. Тому підтримка малого бізнесу має бути одним з найбільших пріоритетів для влади.

"Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює у різних сферах. Зберегти бізнес зараз – це як дозволити країні дихати й жити в майбутньому", – заявив Володимир Зеленський на початку квітня.

У березні-квітні Верховна Рада та Кабмін ухвалили пакет підтримки підприємців в умовах карантину, який передбачає низку тимчасових заходів, що стосуються податкових послаблень, звітності бізнесу, скасування деяких платежів та кредитування.

Серед податкових заходів – скасування штрафів та пені за порушення податкового законодавства, скасування ЄСВ на два місяці для ФОПів, фермерів та громадян, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, релігійні служителі, вчені тощо), мораторій на податкові перевірки, відстрочка подання декларацій, відтермінування вимоги застосування касових апаратів.

Також тимчасово не буде стягуватися орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності, та пеня за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.

У квітні уряд запустив антикризову програму кредитування для мікро та малого бізнесу, яка пропонує, наприклад, кредити під 0% для погашення заборгованості підприємств та кредити з низькою 3%-ною ставкою для виплати оренди, податків, комунальних платежів та зарплати співробітникам.

Проте, як показують опитування, скористатися можливостями програми не так просто. Більшість підприємців, які потребують таких кредитів, не зверталися за ними через встановлені обмеження, а половина тих, хто звернувся, отримала відмову.

За словами заступника виконавчої директорки Спілки українських підприємців (СУП) Тетяни Паламарчук, в програмі кредитування "5-7-9", як є частиною відповідної ініціативи необхідно доопрацювати певні механізми.

"Наприклад, замінити критерій "прибутковості" показником "операційного доходу". Половина підприємців, опитаних Спілкою, не можуть задовольнити саме цей критерій", – наголошує вона.

Також серед державних заходів підтримки віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин, розширення доступу фермерів до державних програм, допомога по частково безробіттю для застрахованих працівників, з якими оформлені офіційні трудові відносини.

На додаток до цього уряд планує забезпечити виплати на дітей для деяких категорій ФОПів. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, яким пропонується звільнити від сплати єдиного податку ФОПів 1 та 2 групи (наразі питання зниження ставки єдиного податку є компетенцією місцевих органів влади).

За оцінкою Торгово-промислової палати України, ці антикризові заходи будуть коштувати державі 9,3 млрд грн. Найбільший ефект відчують на собі місцеві бюджети, втрати яких складуть не менше за 6,3 млрд грн.

За підрахунками Асоціації міст України , в цілому через карантинні обмеження місцеві бюджети можуть втратити близько 15,6 млрд грн. Це означає, що десь може не вистачити коштів на оплату праці працівникам бюджетних сфер (лікарям, освітянам, комунальникам тощо), субсидії ЖКГ, соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, підтримку інфраструктури.

У нерівних умовах

Щоб зрозуміти, чи робиться все можливе для підтримки малого бізнесу, можна порівняти позицію держави щодо роботи дрібних підприємців та великих корпорацій в умовах карантину.

Звертає на себе увагу відмінність у підході до санітарних вимог та вибіркове ставлення до порушень.

"Мені пишуть численні дописи та листи з проханням пришвидшити процес виходу України з карантину. Цілком розумію причини звернень. Але я також усвідомлюю відповідальність влади за життя та здоров’я українців", – саме так прем'єр-міністр Денис Шмигаль аргументував відмову послабити обмеження, внаслідок яких так потерпає малий бізнес.

Проте з початку карантину Кабмін дозволив працювати торговій мережі "Епіцентр". Офіційна причина для такого виключення – магазини продають захисні маски та антисептики. А ще будівельні матеріали, побутову техніку, меблі та багато іншого.

При цьому відвідувачі магазину з різних частин України, наприклад, в Житомирі та Кривому Розі, повідомляли про масове скупчення людей та недотримання правил дистанціювання.

У той же час уряд "дозрів" відкрити ринки лише після масових протестів. Цікаво, що санітарні вимоги та відповідальність за їх порушення на ринках значно жорсткіші, ніж у супермаркетах.

Так, допускається не більше 1 покупця на 10 кв м торгової площі, для супермаркетів і введення таких вимог віддано на розсуд місцевої влади. Наприклад, в Києві діє аналогічне обмеження, а ось в Житомирській області допускається 1 покупець на 1 кв м, тобто там "пропускна здатність" супермаркетів в 10 разів вище.

Крім того, необхідною умовою роботи ринків буде отримання щоденного дозволу контролюючих органів, а в разі виявлення порушень, ринки змушені будуть простоювати не менше за 7 днів після усунення цих порушень.

Схожа ситуація і в інших сферах. Наприклад, в кінці березня КМДА заборонила роботу МАФів, які продають фастфуд та напої. Водночас, в столиці, як і в інших містах, через "віконце" для водіїв продовжує працювати "Макдональдс".

Порятунок малого бізнесу: пошук рішення

Як не допустити економічного колапсу та при цьому захистити здоров'я та життя українців?

Від представників бізнес-спільноти вже досить довгий час звучать заклики про введення "гнучкого" режиму карантину. Зокрема, за точкове послаблення обмежень виступили Спілка українських підприємців та Європейська Бізнес Асоціація.

Перш за все, доцільно дозволити працювати тим закладам та підприємствам, які можуть робити це з дотриманням вимог карантину. Якщо в країні працюють магазини з продажу насіння, а "Макдональдс" продає каву через "віконце", чому, виконуючи санітарні норми в такий самий спосіб, не можуть працювати продавці МАФів або непродовольчих магазинів.

Заклади громадського харчування могли б приймати відвідувачів з дотриманням вимоги "1 людина на 10 кв.м", які зараз застосовується до ринків та деяких супермаркетів.

Безумовно, такий карантинний режим вимагає додаткових заходів контролю, постійного відстеження епідеміологічної ситуації аж до окремих районів та оперативного реагування на найменші зміни кількості нових випадків.

Цей варіант виходу з кризи не виключає повністю, але скорочує потребу в прямій фінансовій підтримці з боку держави. Разом з тим, під час ухвалення рішень щодо такої підтримки важливо враховувати, на які сектори бізнесу вони впливають.

Зокрема, найбільший обсяг підтримки доцільно виділяти тим, хто постраждав найбільше, а це мікро- та малий бізнес. Не всі підприємці, що входять до цієї групи, зможуть швидко запустити роботу після карантину, декому на відновлення може знадобитися 3-6 місяців. Тому актуальним питанням є фінансова підтримка в перші місяці після зняття обмежень.

Таким чином, компроміс між захистом громадського здоров'я та економічним добробутом може бути знайдений. Вже сьогодні бізнес-спільнота пропонує владі конкретні рішення для цього.

Для ухвалення цих рішень необхідна лише політична воля та бажання розробляти і впроваджувати ефективну державну політику.

Марія Квіцінська, аналітикиня Центр спільних дій

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