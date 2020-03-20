Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч підприємств — ТПП

Близько 600-700 тисяч підприємств, малих підприємств та установ сфери освіти, які дають роботу 3,5-4 млн осіб, зупинили роботу через карантин.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, передає прес-служба організації.

"Сьогодні важливо зберегти людські життя. Але в нинішніх умовах важливо зберегти і малий бізнес. Важливо не допустити банкрутства і закриття малого бізнесу. На щастя, в 95% випадків підприємці можуть домовитися з власниками орендованих приміщень про умови роботи, тому що орендодавці та орендарі взаємозалежні.

Цьому сприяє, в тому числі, визнання карантину форс-мажором на законодавчому рівні. У тих випадках, коли сторони не можуть домовитися, торгово-промислові палати видають сертифікати про факт форс-мажору, з якими підприємці можуть захищати свої інтереси в суді", – сказав Чижиков.



"Зараз дуже актуальне питання відстрочки у погашенні банківських кредитів, виданих підприємцям, незастосування штрафів і пені за затримку виплат. Для пошуку рішення потрібен діалог банків і Національного банку.

Торгово-промислова палата буде вносити цю пропозицію в законопроект по комплексу більш широких заходів підтримки бізнесу, робота над яким зараз триває", – додав він.

За даними НБУ, станом на кінець січня 2020 року обсяг кредитування підприємств МСБ становить 6,2 млрд. гривень. 44% кредитних коштів надано строком до 1 року, 52% – строком від 1 до 5 років.

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