"Підпис здесь і підпис здесь": чому уряд не поспішає розкривати деталі співпраці з Deutsche Bahn

Українська сторона підписала з німецьким Deutsche Bahn уже два меморандуми, проте все одно немає розуміння, шо передбачатиме співробітництво. Що містить другий меморандум, який сторони підписали напередодні, і чому в уряді приховують деталі.

За два тижні Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" підписали вже другий меморандум про взаєморозуміння з німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn.



Утім питань щодо цієї співпраці менше не стало.

Ні "Укрзалізниця", ні Мінінфрастуктури, ні Кабмін протягом останніх тижнів не дали жодного конкретного офіційного коментаря. За інформацією ЕП, це пов’язано із "комунікаційним ембарго" від команди прем’єра Олексія Гончарука.



Натомість сам голова уряду обіцяв пролити світло на ситуацію 5 лютого, однак після урочистої частини підписання меморандуму Гончарук він швидко пішов і не дав відповіді на жодне з питань, які накопичилися за останній час.



Протягом двох тижнів ЕП намагалася отримати подробиці майбутньої угоди з німецьким залізничним оператором, однак деталей виявилося не так багато.

Співрозмовники видання не виключають, що це може бути пов’язано із тим, що повного розуміння ситуації наразі немає навіть у перших осіб держави.

фото з facebook олексія гончарука

Меморандум 2.0

Все почалося з Давосу, де міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав перший меморандум про взаєморозуміння.



Зупинятися на фінальній версії документа немає жодного сенсу – це була суто формальність. Він містить всього три пункти без жодної конкретики.

Утім, як стало відомо ЕП, 22 січня було декілька версій меморандуму. В одній з них йшлося про те, що Deutsche Bahn через свою "дочку" DB Engineering and Consulting буде допомагати розвивати вантажні і пасажирські перевезення. Так само розглядалася можливість направити в Україну 15 менеджерів для кураторства різних напрямків діяльності роботи УЗ.



З фінальної версії усі ці пункти були виключені.

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"Зробили меморандум загального характеру, тому що не було розуміння щодо шляхів реалізації багатьох пунктів. Якщо чесно, то зараз ситуація не дуже сильно змінилася", — каже співрозмовник ЕП в уряді.



Вже тоді у ЗМІ з’явилася величезна кількість публікацій, які були побудовані на припущеннях та прогнозах профільних експертів та колишніх посадовців УЗ і Мінінфраструктури.

Прем’єр пообіцяв розкрити деталі 5 лютого під час підписання чергового меморандуму.

У підсумку в цей день документ підписали представники Deutsche Bahn та "Укрзалізниці". Цікаво, що це зробили виключно іноземці — як з українського, так і з німецького боку. Хоча під першою версією в Давосі свій підпис поставив міністр інфраструктури.

Так, цього разу з боку "Укрзалізниці" меморандум підписали члени правління Желько Марчек і Ремігуш Пашкевич, з боку Deutsche Bahn — Рональд Поффала, з боку підрозділу Deutsche Bahn компанії DB Engineering & Consulting GmbH — її гендиректор Ніко Георг Варбанофф.



Отримати коментарі прем’єра, міністра інфраструктури чи представників УЗ журналісти знову не змогли. Представникам ЗМІ дозволили лише ознайомитися із самим меморандумом.

UZ Memorandum DB (PDF)

UZ Memorandum DB (Text)

UZ Memorandum DB (PDF)

UZ Memorandum DB (Text)

Вказаний меморандум укладено на три роки. Орієнтовний термін можливого співробітництва – до десяти років.



У документі крім деталей майбутньої співпраці, в яких вже трохи більше конкретики, наголошується, що він не містить остаточних умов і всіх питань, за якими між компаніями з метою стратегічної співпраці повинно бути досягнуто згоди.



При цьому, згідно з меморандумом, жодна зі сторін не несе відповідальності за будь-які прямі або опосередковані збитки, включаючи втрату прибутку, неможливість використання або втрату бізнес-можливостей.

Цікавим також є пункт, що меморандум у будь-який момент часу може бути припинено будь-якою стороною. За це також жодна зі сторін не несе відповідальності.

"Пустити німців поуправляти – прикольна ідея"

Звідки взагалі взялася ідея та хто був її ініціатором?



"Цю ідею Гончаруку нав’язали. Зрозуміло, що з точки зору обкладинки все звучить красиво, Deutsche Bahn – це круто. При цьому якихось глибоких прорахунків ніхто не проводив. З самого початку це було рішення "сьогодні на завтра", — каже співрозмовник ЕП.



"Так, це прикольна ідея — запустити німців поуправляти залізницею", — наводить слова Гончарука співрозмовник, наближений до перемовин. За його словами, одним з ключових ініціаторів співпраці з німцями був радник прем’єра Юрій Голик.



Після підписання меморандуму журналіст ЕП звернувся до Голика з проханням розповісти своє бачення щодо майбутньої співпраці, але той відмовився від коментарів.

Сам Гончарук вирішив спілкуватися виключно через соцмережі. Через дві години після підписання документу в його Telegram-каналі з'явилося повідомлення із деталями.

Так, першочерговим завданням прем’єр бачить вивчення стану "Укрзалізниці" та створення Дорожньої карти змін.

Наступний крок – з 1 січня 2021 року Deutsche Bahn повинен надавати підтримку в управлінні УЗ у сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування.

Також, на його думку, партнерство стимулюватиме запуск нових маршрутів і буде сприяти більш тісній інтеграції транспортних систем.



Прем’єр також заявив, що співробітництво не передбачає продаж чи оренду "Укрзалізниці". "Україна залишає за собою повний контроль над "Укрзалізницею", - підсумував він.



Все це, можливо, й звучить красиво, але хто нестиме відповідальність за можливий провал співпраці та фінансові втрати? Відповідь на це важливе питання чітко прописана в меморандумі — ніхто. Але це не єдине питання.

Питання без відповідей

Чому саме Deutsche Bahn? Окрім розмов про те, що німецька компанія має величезний досвід, експертизу та інноваційне мислення, пояснень небагато. Більше того, Deutsche Bahn щороку отримує величезні, за українськими мірками, дотації від держави.



"Якщо говорити про досвід, то досвід поляків для нас набагато ближчий. І за структурою вони мають схожі позиції. Вони теж продавали непрофільні активи, ділили залізницю на частини, виходили на IPO, так що поляки для нас набагато зрозуміліші", — каже співрозмовник в УЗ.



"Для нас той шлях, який вони пройшли, набагато більш правильний і раціональний. Але, як ви пам'ятаєте, з поляками у нас не дуже вийшло. Всі одразу згадують про Балчуна. Але це ж не означає, що через одного топ-менеджера у них була погана трансформація", — додає він.

Якщо говорити навіть про перший етап співпраці, то тут виникає питання, як вона буде організована?



"Ми не можемо без процедури закупівлі нічого підписувати, купувати будь-яку послугу. В даному випадку мова йде про консалтинг. Це передбачає закон про держзакупівлі. УЗ не може заплатити умовний мільйон євро за консалтинг без тендера", — не під запис кажуть в "Укрзалізниці".



"На тендер може прийти не тільки Deutshe Bahn, а хто завгодно. Ми ж не випишемо умови тендеру наступним чином: "тільки найбільший німецький оператор, який починається на Deuts і закінчується на Bahn", — додає співрозмовник.



Якою буде оплата? У разі успішного завершення першого етапу, німецька компанія планує направити в Україну своїх менеджерів. Якими будуть їхні зарплати, якщо в меморандумі є пункт щодо того, що ніхто не несе відповідальності за можливий провал?



Співрозмовник в Кабміні каже, що до цього етапу ще треба дійти, але в будь-якому випадку в процесі перемовин планується прописати чіткі KPIs для кожного менеджера. Він припускає, що зарплати точно не будуть вищими за ті, які отримує чинний менеджмент УЗ.



"Мінімум 3-6 місяців сторони будуть знаходитися в процесі обговорення обопільних обов’язків. Далі по кроках: дорожня карта, консультування, захід топ-менеджменту, попередньо з 15 осіб", — кажуть в уряді.



"При цьому ніхто не виключає, що все може зірватися. Розірвати співпрацю дозволяє меморандум, але сподіваємось, що до цього не дійде. Але швидких результатів точно очікувати не варто", — додає співрозмовник.



Але ключовим залишається питання — чи є у уряду стратегічне бачення щодо майбутнього "Укрзалізниці" або це черговий експеримент в рамках турборежиму?



"Так, можливо це й буде найбільш вигідна для УЗ співпраця за всю історію, але такі речі потребують широкого обговорення. Зараз цим займається окрема робоча група в Кабміні і деталей небагато", — каже співрозмовник ЕП, наближений до процесу перемовин.



"Поки що фінальна мета незрозуміла, зміст незрозумілий, наповнення незрозуміле. Для чого? Крім того, щоб красиво заявити, що ми співпрацюємо з Deutshe Bahn", — додає він.