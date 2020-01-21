Розвиток транзитного потенціалу: УЗ підписала меморандум з китайцями
20 січня "Укрзалізниця" і China Railway Construction Corp. Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Метою меморандуму є співпраця щодо розвитку залізничної інфраструктури України і розвиток залізничних перевезень між країнами.
Сторони планують обмінюватися досвідом і проводити спільні заходи для розвитку залізничного сполучення Китай-Україна і пошуку інвесторів.
Документ у присутності міністра інфраструктури України Владислава Криклія підписали голова правління АТ УЗ Євген Кравцов, член правління УЗ Ремігіуш Пашкевич і заступник генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.
Криклій зазначив, що підписання меморандуму є важливим етапом співпраці для розвитку залізничного сполучення в напрямку Україна–КНР, залучення китайських партнерів для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу України в сполученні ЄС–Китай.
Також міністр інфраструктури поінформував, що CRCC вирішила відкрити своє представництво в Україні.
Нагадуємо:
Це вже не перший меморандум, підписаний між китайськими компаніями і "Укрзалізницею".
У вересні 2018 року був підписаний меморандум, націлений на оновлення парку електровозів УЗ.
Предметом переговорів залишаються ціна закупівлі, сервісного обслуговування, можливість локалізації виробництва вузлів і запасних частин.
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Економічна правда
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