Розвиток транзитного потенціалу: УЗ підписала меморандум з китайцями

20 січня "Укрзалізниця" і China Railway Construction Corp. Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Метою меморандуму є співпраця щодо розвитку залізничної інфраструктури України і розвиток залізничних перевезень між країнами.

Сторони планують обмінюватися досвідом і проводити спільні заходи для розвитку залізничного сполучення Китай-Україна і пошуку інвесторів.

Документ у присутності міністра інфраструктури України Владислава Криклія підписали голова правління АТ УЗ Євген Кравцов, член правління УЗ Ремігіуш Пашкевич і заступник генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

Криклій зазначив, що підписання меморандуму є важливим етапом співпраці для розвитку залізничного сполучення в напрямку Україна–КНР, залучення китайських партнерів для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу України в сполученні ЄС–Китай.

Також міністр інфраструктури поінформував, що CRCC вирішила відкрити своє представництво в Україні.

Нагадуємо:

Це вже не перший меморандум, підписаний між китайськими компаніями і "Укрзалізницею".

У вересні 2018 року був підписаний меморандум, націлений на оновлення парку електровозів УЗ.

Предметом переговорів залишаються ціна закупівлі, сервісного обслуговування, можливість локалізації виробництва вузлів і запасних частин.

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Економічна правда