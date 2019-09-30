"Тотальна корупція в "Укрзалізниці": прем’єр обіцяє дати оцінку менеджменту

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "Укрзалізниця" перебуває у вкрай важкому стані і найближчим часом уряд планує дати оцінку менеджменту компанії.

Про це він сказав під час брифінгу в понеділок.

За його словами, залізниця перебуває у вкрай поганому стані. Вона дуже зношена, у нас кожен день горить якийсь локомотив", - сказав він.

"Я не буду описувати масштаби трагедії, ми зараз розбираємося з тим, що там відбувається, але стан її критичний, все дуже погано. Це в тому числі через тотальну корупцію, окремі групи впливу заробляють на тендерах, в ручному режимі відправляють локомотиви в своїх інтересах", - заявив Гончарук.

"Ми вивчаємо уважно питання щодо якості роботи цього менеджменту, я думаю, що найближчим часом ми дамо цьому відповідну оцінку", - додав прем’єр.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував створення на базі УЗ трьох незалежних операторів, і не виключив можливість очолювання одного з таких операторів нинішнім керівником "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

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Економічна правда