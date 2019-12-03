"Справа Бахматюка": суд завернув апеляцію ексспівробітниці НБУ

Суд відмовив ексдиректорці департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в апеляції на обраний судом запобіжний захід у справі про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Нацбанку.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на адвокатку Злату Симоненко

Деталі: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила відповідне рішення у понеділок, 2 грудня.

Шульга виступає однією з восьми підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку Олега Бахматюка в кінці 2014 року.

Що передувало: Антикорсуд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт на 60 діб Алли Шульги з альтернативою застави 15,368 млн грн.

22 листопада ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук. 29 листопада Антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева та ексочільницю наглядової ради VAB Наталію Василюк.

Передісторія:

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним.

11-12 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

13 листопада Антикорупційне бюро повідомило Бахматюку і Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

Мальцева підозрюють у змові з керівництвом НБУ, щоб прийняти рішення щодо видачі коштів, а також у тому, що він підібрав для передачі в заставу НБУ майно банку і пов'язаних із банком осіб та організував виготовлення завідомо недостовірних звітів про незалежну оцінку заставного майна.

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Українська правда