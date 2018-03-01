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Рішення ДФС по Коболєву буде справедливим, як і рішення Стокгольмського арбітражу – Продан

Четвер, 1 березня 2018, 16:25

Голова Державної фіскальної служби України пообіцяв розібратися з ситуацією навколо штрафу Коболєва.

Про це на своїй сторінці Facebook написав в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан.

"Отримав інформацію про те, що Енергетична митниця ніби-то виставила постанову керівнику НАК "Нафтогаз-України". Зараз розберусь, чи це відповідає дійсності і які підстави для такого рішення", - зазначив Продан.

"Андрій Коболєв, не переживай! Рішення ДФС буде таким же справедливим, як і рішення Стокгольмського арбітражу", - додав він.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.

Економічна правда

ДФС Коболєв
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