"Газпром" позбавив себе права на "бери або плати" – Коболєв

Відмова ПАТ "Газпром" поставити газ НАК "Нафтогаз України" відповідно до здійсненої передоплати позбавляє російську компанію права на виконання take or pay у 2018 році.

Про це у четвер ввечері повідомив голова НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони не виконали свої зобов'язання за контрактом, який переглянув трибунал. Це автоматично означає, що вони не зможуть більше вимагати від нас цього року take or pay ("бери або плати" - ЕП)", - сказав він в ефірі "5 каналу".

"Ми не зобов'язані викуповувати 4 млрд кубів, і це не наша провина. Це дії "Газпрому", які суперечать контракту, які суперечать рішенню трибуналу, які суперечать духу відносин клієнт-постачальник, і які, я думаю, коштуватимуть "Газпрому" багатьох політичних проблем в Європі", - додав Коболєв.

Раніше в "Газпромі" повідомили, що "Нафтогаз" здійснив передоплату для відновлення постачання російського газу з березня. Водночас "Газпром" повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю погодженої додаткової угоди до чинного контракту.

У "Нафтогазі" розцінюють відмову "Газпрому" від постачання природного газу, згідно із зробленою передоплатою, як порушення договору та невиконання рішення арбітражу.

Умова "бери або плати" передбачає, що Україна змушена платити навіть за той російський газ, який не відбирала. Вона була прописана у контракті від 2009 року.

Арбітраж, який завершився у грудні минулого року, повністю відхилив вимоги "Газпрому" на 56 млрд доларів за пунктом "бери або плати", проте, сам пункт в контракті залишився, але був суттєво змінений.

Згідно з новими умовами, Нафтогаз до закінчення дії контракту, термін якого спливає в кінці 2019 року, зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно.

"Зобов’язання чітке — мінімум 4 млрд кубів на рік ми повинні відібрати. Якщо ми захочемо, "Газпром" зобов'язаний нам поставити ще 1 млрд кубометрів на рік", —пояснювали у Нафтогазі.

Напередодні завершився багаторічний спір між компаніями в Стокгольмському арбітражі, який зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 млрд доларів за недопостачання погоджених обсягів газу для транзиту.

Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК 2,56 млрд доларів.