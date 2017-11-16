Пограбування "по-новому". Які банки найбільше постраждали від хакерів

Для пограбування банку більше не потрібна чорна панчоха, яка приховає обличчя, пістолет та мішок, у який можна складати гроші. Щоб обчистити банк вистачить і комп'ютера.

Всіх шокувала новина про те, як хакери півтора року тому викрали мільйон доларів з українського банку "Кредит Дніпро". Викрадені кошти зловмисники зняли готівкою в Китаї.

Про це стало відомо напередодні з ухвали суду, в якій наводяться певні деталі цієї справи. Як виявляється, викрадення відбулося ще в квітні 2016 року, а банк звернувся в поліцію із чималим запізненням і розслідування почалося лише 16 червня 2017 року.

Кібер-пограбування банку для України — це точно не рядова подія. ЕП пропонує також подивитися на світовий досвід. Банки яких країн частіше стають мішенню хакерів?

З чого все почалося

Першим великим інцидентом вважається викрадення 12 мільйонів доларів з рахунків американського Citibank хакером-самоуком Володимиром Левіним. Ще у 1994 році, не виходячи зі своєї квартири, він пограбував один з найбільших фінансових закладів планети.

Для цього йому навіть не знадобилось знання англійської, лише мова програмування. Тоді злочин назвали "пограбуванням сторіччя". Проте сховатися від правосуддя Левіну все одно не вдалося — його спіймали та засудили.

Російський синдикат

Наймасштабніший кібер-злочин також пов’язують з російською групою хакерів, через яку британські банки на початку 2015 втратили понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів.

Банда використовувала комп'ютерні віруси для зараження мереж у більш ніж ста фінансових установах по всьому світу. Шкідливі програми знаходилися на комп’ютерах внутрішніх систем банку декілька місяців, збирали інформацію і цього ніхто навіть не помітив.

Як виявилось згодом, масштаби цього злочину були глобальними, адже серед постраждалих від шкідливого ПО опинилися не лише британці, але й банки Японії, Китаю, Сполучених Штатів та всієї Європи.

Точні суми втрат у всіх країнах не озвучувалися.

Не хакерами єдиними

Росія може пишатися не тільки тими, хто краде, але й тими, у кого крадуть.

Так, майже рік тому з російського Центробанку було виведено 2 мільярди рублів, тобто приблизно 31 мільйон доларів. З них 26 мільйонів, правда, вдалося повернути, бо вони були заморожені на деяких банківських рахунках.

Як зазначили у Центральному банку Росії, зловмисники намагалися вкрасти більше —близько 5 мільярдів, але їм це не вдалося.

Цей випадок спонукав фінансових регуляторів закликати банки посилити свої заходи безпеки.

А що в Україні



За даними київської гілки IT-асоціації ISACA, яка спеціалізується на безпеці даних, рік тому, приблизно в той самий час, коли постраждав і Банк "Кредит Дніпро", хакери викрали з іншого українського банку, назву якого так і не озвучили, 10 мільйонів доларів.

Тоді ж в організації попередили, що є велика ймовірність, що інші українські фінансові установи також можуть постраждати через низький рівень своєї захищеності.

А де ще

Найгучніший випадок пограбування банку хакерами стався в Республіці Бангладеш теж близько року тому. Хакери зламали систему ЦБ і від імені голови банку Атіура Рахмана надсилали у Федеральний резервний банк Нью-Йорка запити про переведення коштів майже на 1 мільярд доларів з кореспондентських рахунків організації в США.

Вони встигли вкрасти 100 мільйонів, перш ніж в Нью-Йорку щось запідозрили, побачивши орфографічну помилку в назві фонду-адресату.

В жовтні цього року хакери за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрали 60 мільйонів доларів з Далекосхідного міжнародного банку на Тайвані.

Більша частина викрадених грошей була повернута, а двоє злочинців заарештовані.

На початку 2015 у схожу ситуацію потрапив і еквадорський Banco del Austro. Тоді хакери змогли вивести з банку близько 9 мільйонів доларів.

З подібною атакою довелося зіштовхнутися і в’єтнамському The Phong Bank у кінці 2015. Але тоді хакерам не вдалося завершити розпочате. Банк вчасно зумів розпізнати шахрайство і зупинив переказ мільйона доларів.

З подібними атаками довелося стикнутися і банку Філіппін на початку 2016.

На початку 2017 від кібератаки постраждали також декілька польських банків. Тоді шкідливе програмне забезпечення проникло в системи організацій через сайт Комісії з фінансового нагляду. Але в Польщі зловмисникам нічого вкрасти не вдалося.

Чотири з шести наведених вище випадків експерти з кібер-безпеки з компанії Symantec пов’язують між собою. За їх словами, всі загрози надходили від угрупування відомого як "Лазар", яке з’явилося близько 2009 і звернуло на себе увагу після нападів на Sony у 2014. Пізніше це угрупування також пов’язували з вірусом WannaCry, атака якого сколихнула і Україну.

Не грошима єдиними

Як виявилось, цікавлять зловмисників не лише гроші. Ще, наприклад, дані.

Так влітку 2017 найбільший банк Італії — UniCredit — зазнав серйозної хакерської атаки, під час якої викрали біографічні та кредитні дані 400 тисяч рахунків. В банку заявили, що вжили усіх необхідних заходів для подолання порушення і зловмисники не встигли скористатися вкраденим.

Після цього інциденту UniCredit висловив намір інвестувати 2,3 мільярда євро у зміцнення своєї ІТ-системи та порадив іншим банкам зробити те саме.

Але останнім часом все більше увагу хакерів привертає не звичайна валюта, а криптовалюта. Так, влітку 2016 у Гонконзі хакери вкрали з біржі 119,756 біткоінів, або близько 65 мільйонів доларів за курсом на день інциденту.

Найбільша ж крадіжка біткоінів сталася ще у лютому 2014. Тоді з біржі Mt.Gox було викрадено понад 744 тисяч біткоінів (більше 400 мільйонів доларів), 200 тисяч з яких потім знайшлось.

Наймасштабніший інцидент з іншою криптовалютою — ефіром — відбувся у червні 2016 року, коли зловмисники викрали 3,5 млн одиниць криптовалюти з децентралізованого венчурного фонду, що еквівалентно близько 50 мільйонам доларів.

Таких випадків стає все більше і більше. Криптовалюту важче відстежити, ніж реальні гроші, але, на відміну від того ж випадку з Бангладеш, коли крадіжку здійснили у лютому, а відомо про неї стало у березні, за крадіжками криптовалюти, завдяки блокчейну, можна спостерігати майже у реальному часі.



Однак, такий "серіал" нікому не порадиш. Тому, щоб не стати жертвою хакерів, потрібно бути обачними, дотримуватись елементарних правил "інтернет-гігієни" та обирати для своїх вкладів найбільш захищені банки і біржі.