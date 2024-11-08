Кабмін захистив менше 1% мережі "Київстару" від відключень

До об'єктів "Київстару", які не підлягають відключенню, потрапило менше ніж 1% мережі компанії, а "Vodafone Україна" надала на розгляд НЦУ перелік, який не охоплює тисячі базових станцій.

Про це повідомили компанії у коментарі "Інтерфакс-Україна".

1 листопада Кабмін додав критично важливі об'єкти операторів зв'язку до переліку, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання впродовж воєнного стану та шести місяців після нього.

"Згідно з постановою уряду, для "Київстар" кількість таких майданчиків становить до 40, що становить менше ніж 1% усієї мережі", - повідомила пресслужба "Київстар".

Реклама:

Згідно з постановою Кабміну, список технічних засобів електронних комунікацій та/або споруд електронних комунікаційних мереж, які не можуть відключатися від електроенергії, формує НЦУ.

Водночас у разі згоди НЦУ збільшити кількість об'єктів у списку, до безперебійного електропостачання можуть бути під'єднані лише ті з них, які мають окремий кабельний ввід, наголосили у пресслужбі оператора.

"Однак, технічна можливість побудови такого вводу існує не для всіх об'єктів мережі, що може вплинути на практичну реалізацію цієї ініціативи", - заявили в "Київстар".

Реклама:

У разі тривалих блекаутів "Київстар" забезпечуватиме безперервний зв'язок упродовж щонайменше трьох діб для всіх критично важливих вузлів мережі та для більш як 2 тисяч об'єктів для функціонування економіки та системи безпеки країни.

У компанії другого за величиною оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що "надали на розгляд НЦУ перелік вузлових об'єктів, які насамперед потребують стабільного енергопостачання".

"Перелік не охоплює тисячі базових станцій по всій країні, енергонезалежність яких ми продовжуємо забезпечувати власними силами. Очікується фінальне узгодження на державному та місцевих рівнях", - уточнили у пресслужбі "Vodafone Україна".

Водночас компанія забезпечила генераторами, які можуть працювати 72 години й навіть до двох тижнів 100% кормережі.

Читайте також: Ніхто у світі не зміг би виконати вимогу Зеленського: як мобільні оператори готуються до вимкнень світла

Нагадаємо:

Кабінет міністрів додав до переліку, до яких не застосовуватимуть відключення світла до 1 червня 2025 року, обʼєкти Сил безпеки й оборони та мобільних операторів.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №11431, який передбачав штрафи за відсутність безперебійного зв'язку при відключеннях світла.

У липні 2024 року Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Vodafone Україна оцінював нові вимоги забезпечення альтернативного живлення станцій зв'язку від Держспецзв'язку як "доволі складні".

Київстар, Vodafone та lifecell повідомляли, що забезпечити 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть за максимальних зусиль.