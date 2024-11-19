Новини 19 листопада: "Укрнафта" купує АЗС Shell, менші обмеження світла, бюджет-2025

Про електроенергію: У середу 20 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.

Ситуація зі світлом покращиться за кілька днів, а для повної відмови від графіків відключень потрібні тижні.

Про "Укрнафту": ПАТ "Укрнафта", що є частиною Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ "Альянс Холдинг".

Про бюджет: Верховна Рада проголосувала в цілому за проєкт державного бюджету України на 2025 рік.

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Про мобільних операторів: Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.

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