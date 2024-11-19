АРМА продасть ювелірні вироби та антикваріат Медведчука

Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосила конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату колишнього народного депутата, зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Серед виставленого майна на реалізацію більша частина - вироби таких іменитих ювелірних будинків як "Faberge" та "Cartier".

Зокрема, реалізовуватимуться майно, вилучене під час обшуків у "Ведмежій діброві":

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Коштовні прикраси від світових ювелірних брендів.

Ікони та інші культові предмети.

Годинники, які символічно відліковуватимуть час до перемоги.

Монети, що представляють історичну цінність.

Статуетки та інші антикварні вироби.

"Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити", - написала Олена Дума.

Після обрання організатора торгів, він проведе незалежну оцінку активу, після чого майно буде виставлено на аукціон на Прозорро.Продажі.

Кінцевий строк подачі документів для участі у конкурсі - 5 грудня 2024 року.

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку та управління активами продало перші 16 картин з арештованої колекції колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Раніше частина колекції зі 136 картин була оцінена майже у 4 мільйони гривень.

Із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

У вересні Агентство з розшуку та менеджменту активів продало годинники Віктора Медведчука. Зокрема, годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" - за 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна), а також з молотка недорого пішов годинник "Москва Кремль".

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.