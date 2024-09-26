АРМА продало ще 11 годинників Медведчука на 3 мільйони: гроші підуть на армію

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 11 годинників колишнього народного депутата України Віктора Медведчука за 3,3 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Всього на аукціон було виставлено 12 годинників. З них реалізовано:

Годинник "Vacheron Constantin" - 222 222.22 тисячі гривень від стартової ціни у 131 780.50 гривень;

Годинник "Dolce & Gabbana" - 61,5 тисячі гривень від стартової ціни у 56 373 гривень;

Годинник "Gold Time" - 101 тисяча гривень від стартової ціни у 99 516.50 гривень;

Годинник "Breguet" - 175,4 тисячі гривень від стартової ціни у 159 776.50 гривень;

Годинник "Breguet" - 183,5 тисячі гривень від стартової ціни у 152 294.50 гривень;

Годинник "Franck Muller" - 100, 5 тисячі гривень від стартової ціни у 66 014.50 гривень;

Годинник "Rolex" - 495 001 гривень від стартової ціни у 361 038,50 гривень;

Годинник "Breguet 684" - 240 001 гривень від стартової ціни у 166 922 гривень;

Годинник "Vacheron Constantin" - 181,9 тисячі гривень від стартової ціни у 76 301 гривень;

Годинник "Patek Philippe" - 409 тисяч гривень від стартової ціни у 287 354,50 гривень;

Годинник "Breguet 4416К" - 1 119 296 гривень від стартової ціни у гривень 929 506,50 гривень;

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,3 мільйона гривень, які надалі будуть спрямовані на купівлю військових облігацій.

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Нагадаємо:

6 вересня відбувся аукціон на "Прозорро.Продажі", де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.