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АРМА продало Maybach Медведчука та його останній квадроцикл

Четвер, 15 серпня 2024, 14:23 - Віктор Волокіта

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн. 

Про це повідомляє голова Національного агентства з управління активами (АРМА) Олена Дума.

Торги виграла компанія "Бріарс", яка була заснована у Києві у червні 2024. Бенефіціаром є Марина Рицька.

Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

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Олена Дума зауважила, що ці кошти підуть на закупівлю Нацагентством Військових облігацій. 

Нагадаємо: 

Раніше АРМА продало баггі та квадроцикл Медведчука майже на 1 млн гривень. 

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Крім того, Агенство отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників віктора медведчука. Оцінені в 10,6 млн грн годинники будуть реалізовані через онлайн-аукціон. 

Спортивна база під Києвом, яка раніше належала Медведчуку, теж отримає нового управителя.

Економічна правда

АРМА Медведчук авто
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