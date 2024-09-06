АРМА продало 8 годинників Медведчука: які з них найбільше зацікавили учасників аукціону

6 вересня відбувся аукціон на "Прозорро.Продажі", де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума.

В колекції 20 годинників, водночас 6 вересня змагались 18 учасників щодо 8 годинників.

Найдорожчим лотом став годинник марки "Patek Philippe", який було реалізовано за 1,27 млн грн.

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За результатами торгів було реалізовано:

Годинник "Patek Philippe" - 1,27 млн грн (1,27 млн стартова ціна) Годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" - 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна) Годинник "Dolce & Gabbana" - 233,8 тис грн (219 тис грн - стартова ціна) Годинник "Москва Кремль" ­- 105,6 тис грн (17 474 грн - стартова ціна) Годинник "Rolex" - 700 тис грн (547,3 тис грн стартова ціна) Годинник "Rolex" 550 тис грн (416,5 тис грн - стартова ціна) Годинник "Cartier" - 200 тис грн (162,5 тис грн - стартова ціна) Годинник "Держрезерв України" - 41,5 тис грн (2 597 грн - стартова ціна)

Згідно з повідомленням, загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до держбюджету.

Інші 12 годинників також буде реалізовано на аукціоні, про що буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку й управління активами отримало висновки експертів про заарештовані картини, які належали зраднику колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

З 284 арештованих картин 148 будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців. А 136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через "Прозорро.Продажі".