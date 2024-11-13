АРМА продало перші картини Медведчука: за яку віддали найбільше грошей

фото: АРМА

Агентство з розшуку та управління активами продало перші 16 картин з арештованої колекції колишнього нардепа Віктора Медведчука через систему "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Загальна сума від продажу цих картин становить 317 000 грн.

Зазначається, що найдорожчим лотом серед реалізованих 13 листопада робіт стала картина "Сільський пейзаж з річкою на тлі гір". Її продали за 76 тис грн.

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Серед інших проданих картин - "Кримський аромат" Наталії Муравської за 71, тис грн (такою була стартова ціна), "Зимовий пейзаж із двома фігурами" Йосипа Гарані за 32 тис грн та інші.

"Всі кошти з продажу колекції Медведчука будуть направлені на економіку та закупівлю військових облігацій, тобто, на пряму підтримку обороноздатності держави", - прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Наступні 19 картин АРМА планує реалізувати 14 листопада.

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Нагадаємо:

Раніше частина колекції зі 136 картин була оцінена майже у 4 мільйони гривень.

Із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

У вересні Агентство з розшуку та менеджменту активів продало годинники Віктора Медведчука. Зокрема, годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" - за 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна), а також з молотка недорого пішов годинник "Москва Кремль".

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.