Відновлення "Охматдиту": Ляшко розповів, коли розпочнеться робота

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Будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охматдит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, розраховують почати навесні 2025 року.

Про це на зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

"Ми хочемо на весну зайти у будівельні роботи", – зазначив Ляшко.

За його словами, конкретні терміни виконання робіт з відновлення можна буде назвати після розробки проєктної документації.

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Як розповів на зустрічі заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов, наразі проведено технічне обстеження головного і хірургічного корпусів, є технічний звіт. Його має оцінити служба замовника, якою виступає міжнародна інжинірингова компанія Eptisa, оскільки сама лікарня не має можливостей провести технічну оцінку.

За словами Адаманова, компанія має представництво в Україні, де працюють спеціалісти з українськими сертифікатами, які розуміють український контекст. Ці консультанти, як зазначив Адаманов, будуть здійснювати технічний, економічний, організаційний та екологічний супровід проєкту відновлення як головного, так і хірургічного корпусів НДСЛ "Охматдит". Це буде здійснюватися за грантові кошти, надані Світовим банком, угоду про що було погоджено і підписано 14 листопада.

Наразі НДІ "Проєктреконструкція" вже надав технічний звіт з кошторисом та обсягом будівельних робіт. Інжинірингова компанія проведе перевірку цих документів, після чого їх доправлять на державну експертну оцінку.

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Після цього служба замовника може підготувати завдання для проєктування, яке є складовою тендерної документації.

"Є два сценарії: ми можемо встигнути вже у листопаді оголосити тендер на розробку проєкту, і найгірший сценарій – у грудні. Але у будь-якому разі, в цьому році ми оголошуємо тендер на проєктну документацію", – сказав Адаманов.

За словами Ляшка, інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати при відновленні. "Спочатку зроблять проєктування, проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури, бо Охматдит (головний корпус – ред.) будувався по експериментальному проєкту у 2012 році. Після цього – конкурс на будівельну компанію", – сказав міністр.

Він додав, що для токсикологічного та адміністративного корпусів будуть розроблені проєкти консервації, оскільки ці будівлі є обʼєктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років, по корпусах також буде представлено технічний звіт, на основі якого будуть ухвалювати рішення про відновлення цих обʼєктів.

Також буде відновлено трансформаторну підстанцію, яка теж була зруйнована внаслідок атаки. USAID надасть для Охматдиту шість трансформаторів, їх доставка планується у січні 2025 року. Нині електропостачання Охматдиту забезпечують три тимчасові трансформатори, які надав ДТЕК.

Нагадаємо:

У жовтні був укладений договір на проведення першочергових протиаварійних робіт в НДСЛ "Охматдит". Платником виступив благодійний фонд "Таблеточки". Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ "Юніт Девелопмент".

У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують.

Пізніше МОЗ почало створювати раду з контролю відновлення "Охматдиту"

Корпус "Охматдиту" було пошкоджено у липні в результаті російського обстрілу.