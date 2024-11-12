Новини 12 листопада: підозра Брагінському, податки Onlyfans, Кременчуцька ГЕС

Про "Метрополітен". Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до підтоплень між "Деміївською" та "Либідською" станціями.

Про Onlyfans. Понад 5000 осіб з України, які займають публікацією контенту на Onlyfans, з 2020 по 2022 рік заробили 123 мільйони доларів, але не сплатили податків, бо це неможливо через законодавство.

Про Кременчуцьку ГЕС. "Укргідроенерго" уклало угоду з "Укрсталь конструкція" на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС вартістю 976,95 млн грн (з ПДВ).

Про кредити РФ. Бум споживчого кредитування, який охопив Росію на тлі війни з Україною, почав приносити свої сумні плоди.

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Про "Гельсінкі Арену". Місто Гельсінкі ініціює примусове викуплення найбільшої спортивної арени столиці Фінляндії у російських власників, які потрапили під санкції.

Ексклюзиви ЕП:

Заміна керівника Банку Росії відправить рубль "у нокаут". Але інших варіантів у Путіна немає

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Політика глави ЦБ РФ Ельвіри Набіулліної із стримування інфляції загрожує банкрутством великих компаній, підконтрольних Кремлю. Альтернатива лише одна: падіння вартості рубля.