Екскерівнику метро Києва оголошено підозру за підтоплення тунелів: його шукають

Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до підтоплень між "Деміївською" та "Либідською" станціями.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, екскерівник не оцінював ризики надзвичайних ситуацій у столичній підземці та не організував належний контроль за станом конструкцій на окремих ділянках лінії. Зокрема, не було створено комісії для спеціальних обстежень метрополітену, що призвело до руйнування елементів тунелів.

Через ці недоліки у тунелях між станціями "Деміївська" та "Либідська" з’явилися тріщини, стала проникати вода на перегони, порушилася цілісність гідроізоляції. Через це 8 грудня 2023 року міська влада зупинила рух на частині лінії.

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Експертиза встановила, що експлуатація тунелів не відповідає будівельним нормам, а збитки від недбалості посадовця з грудня 2023 року до березня 2024 року становлять понад 138 мільйонів гривень. Від закриття ділянки метро підприємство також недоотримало майже 26 мільйонів гривень.

Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного.

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Аварійна ситуація, яка виникла між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У четвер 12 вересня відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" синьої гілки метро Києва.