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"Укргідроенерго" вирішило захистити Кременчуцьку ГЕС від дронів за 1 мільярд

Вівторок, 12 листопада 2024, 09:57 - Артур Крижний

"Укргідроенерго" уклало угоду з "Укрсталь конструкція" на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС вартістю 976,95 млн грн (з ПДВ).

Про це свідчать дані у системі Prozorro.

Угоду уклали без відкритих торгів через особливості проведення закупівель під час воєнного стану, а очікувана вартість робіт була дещо вищою – 994,09 млн грн.

За умовами угоди, "Укрсталь конструкція" до кінця 2025 року має збудувати споруди протидронового захисту об`єктів філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго".

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Кінцевими бенефіціарами ПрАТ "Укрсталь Конструкція" є один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук.

Нагадаємо:

По об'єктах "Укргідроенерго" від початку повномасштабної війни, крім підриву окупантами Каховської ГЕС, було завдано понад 140 російських ракетних ударів.

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