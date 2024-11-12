Столиця Фінляндії примусово вилучить найбільшу арену міста у російських власників

Місто Гельсінкі ініціює примусове викуплення найбільшої спортивної арени столиці Фінляндії у російських власників, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє Reuters.

В 2023 році Гельсінкі заявив, що російсько-фінські бізнесмени Геннадій Тимченко і Роман Ротенберг, які контролюють компанію, що володіє ареною, зіткнуться з експропріацією, якщо вони добровільно не продадуть власність.

"Гельсінкі Арена", великий концертний майданчик і хокейна арена, закрита з 2022 року через санкції, накладені на російських інвесторів після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в тому році.

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Повідомляється, що продовження експропріації було необхідним, щоб зупинити руйнування будівлі та запобігти шкоді репутації Фінляндії через її нездатність обслуговувати великі міжнародні заходи.

За оцінками столичної влади у 2023 році, готелі, ресторани та інші підприємства втрачали до 425,24 млн дол доходу на рік, поки арена простоювала.

Усі активи Тимченка в ЄС заморожені, а Ротенберг є об'єктом американських санкцій, запроваджених проти його батька Бориса, дядька Аркадія та їхніх родин за тісні зв'язки з Володимиром Путіним.

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Нагадаємо:

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.