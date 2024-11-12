В РФ після буму споживчового кредитування почалися рекордні проблеми з виплатами

Бум споживчого кредитування, який охопив Росію на тлі війни з Україною, почав приносити свої сумні плоди.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на дані "Скоринг Бюро".

Рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків впав до мінімуму з пандемії 2020 року.

Індекс "кредитної свідомості", який враховує неплатежі за кредитами, станом на 1 жовтня опустився до 1,53 пункту з 1,83 пункту роком раніше, а період його безперервного зниження — три квартали поспіль — став безпрецедентним за 12 років доступної статистики.

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З початку року до кінця серпня 800 тисяч росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 мільйона, повідомив РБК гендиректор "Скорінг Бюро" Олег Лагуткін.

Зростання прострочення спостерігається за кредитними картками, ставки за якими найвищі серед усіх банківських кредитів, зазначає керуючий директор рейтингового агентства "Експерт РА" Юрій Бєліков. Люди часто використовують кредитні ліміти за картками, тому що банки не схвалюють їм кредити готівкою через високе боргове навантаження, зазначає він.

Одночасно зростає прострочення за іпотекою: до кінця вересня її загальний обсяг підскочив на 37% рік до року, до 136 млрд. рублів. А кількість позик, за якими клієнти банків перестали вчасно платити, досягла 52,2 тисяч проти 47,8 тисяч у січні.

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Банк Росії поки не бачить проблеми: згідно з його статистикою , у вересні прострочено було 3,5% споживчих позик — стільки ж, скільки на початку року, і менше, ніж рік тому (3,7% на вересень-2023). У грошах обсяг прострочення становив лише 1,6 трлн рублів.

Однак, як пише видання, ці цифри не враховують борги, які банки списали з балансу, продавши колекторам або відправивши на стягнення до суду.

Федеральна служба судових приставів бачить прострочення в рази вище, ніж ЦП, - у неї в роботі знаходяться борги на 3400000000000 рублів. За січень-вересень у країні було порушено 10,9 мільйона справ про стягнення боргів фізосіб, а їхня загальна сума - 1,4 трлн рублів - перевищила результат за весь минулий рік.

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