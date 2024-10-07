Новини 7 жовтня: атака на енергооб’єкти, обмеження Telegram, транзит газу РФ

Про атаку на енергооб’єкти. За минулу добу, 6 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.

Про обмеження використання Telegram. У Верховній Раді введуть обмеження на використання месенджера Telegram у службових цілях.

Про транзит російського газу. Україна не продовжить контракт з транзиту російського газу після його закінчення у 2025 році.

Про оподаткування міжнародних посилок. У разі впровадження нових зборів на міжнародні посилки можна очікувати логістичний колапс та шалені затримки у доставленні.

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Про німецькі заводи. У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.

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Картопля подорожчала на 200%. Чому в Україні ростуть ціни на овочі і що буде далі?

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У 2024 році ціни на овочі в декілька разів обігнали торішні і зростатимуть далі. Чому так відбувається?