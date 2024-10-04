Новини 4 жовтня: аварійні відключення, історичне підвищення податків, економічне бронювання

Про аварійні відключення. Щоб не допустити перевантаження мережу у Сумській і Полтавській областях діють аварійні відключення світла.

Про підвищення податків. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читанні у парламенті законопроєкт про історичне збільшення податків №11416-д.

Про економічне бронювання. Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів на засіданні фінансового комітету заявив, що рішення про запровадження економічного бронювання ухвалене.

Про справу Сенниченка. НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.

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Про дефіцит водіїв. У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.

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Від злету до падіння – один чип. Що відбувається з Intel?

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Чому Стів Джобс не захотів брати чипи Intel для перших iPhone і як завдяки Пентагону колись найбільша технологічна компанія світу тримається на плаву.