ЗМІ: правоохоронці відстежили учасника злочинної групи Сенниченка через додаток "Дія"

Українські правоохоронці відстежили місце перебування учасника групи Сенниченка за кордоном через додаток "Дія" завдяки IP-адресам, за якими виконувався вхід у систему.

Про це повідомляє видання "Експерт" з посиланням на рішення апеляційної палати ВАКС.

Зокрема, НАБУ надало суду інформацію стосовно того, як вона відстежувала переміщення по світу одного зі співорганізаторів схеми в справі злочинної групи під керівництвом колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка - Андрія Гмиріна.

НАБУ встановило, що 25 липня 2022 року Гмирін звертався до Консульства України в Дубаї з питання засвідчення перекладу та копії документів, а 27 жовтня 2022 — для оформлення закордонних паспортів своїм неповнолітнім дітям. Також 23 березня 2023 він отримав закордонний паспорт у консульстві України в Дубаї.

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"IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу у систему "Дія", розташовані в Об`єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах та Туреччині, що підтверджується матеріалами справи" — вказано в рішенні суду.

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Нагадаємо:

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У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

Економічна правда.