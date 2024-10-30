Виробники нафти ОПЕК обмірковують плани щодо збільшення видобутку

Об'єднання країни-виробників нафти ОПЕК+ планують додати до 2,5 мільйона барелів на день до пропозиції вже через трохи більше ніж місяць, але може знадобитися пауза.

Про це повідомляє агентство Bloomberg

Вісім країн-виробників нафти мають намір розпочати поступове зняття добровільних обмежень на видобуток на початку грудня. Однак думки розділилися щодо того, чи здійснять вони цей крок.

Якщо вони це зроблять, то ризикують збільшити тиск на зниження цін, які вже впали приблизно на 10% від моменту оголошення плану в червні та різко знизилися останніми днями через сприйняття зменшення геополітичних ризиків, пише агентство.

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Якщо відкладуть знову — вони вже перенесли послаблення обмежень з початку жовтня — це виглядатиме як втрата контролю над ринком.

Об'єднані Арабські Емірати отримали спеціальне право збільшити виробництво на 300 000 барелів наступного року. Використання цього права може допомогти переконати країну відкласти поступове скасування добровільних скорочень.

Саудівська Аравія та Росія, які очолюють Організацію країн-експортерів нафти та її союзників за видобутком, можуть опиратися на послаблення обмежень, поки дві країни — Казахстан та Ірак — не дотримуються існуючих цільових показників. Жодна з них не має плану, який би точно відновив довіру серед партнерів.

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У групи небагато часу для ухвалення рішення. Покупці почнуть замовляти грудневі поставки вже на початку наступного місяця, тож рішення про видобуток може з’явитися вже на цих вихідних, пише Bloomberg.

Нагадаємо:

Країни ОПЕК+ погодилися 2 червня продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати їх поетапне скасування в 2025 році, оскільки група прагне підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Росія за тиждень до 11 червня наростила експорт нафти до 3,53 мільйона барелів нафти на день, порушивши цим домовленість ОПЕК+ про скорочення видобування.

Саудівська Аравія готова відмовитися від свого неофіційного цільового рівня ціни на нафту в 100 доларів за барель, готуючись збільшити видобуток і повернути собі частку ринку.

Міністр енергетики Саудівської Аравії попередив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+, які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.