Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, щоб повернути собі частку ринку

Саудівська Аравія готова відмовитися від свого неофіційного цільового рівня ціни на нафту в 100 доларів за барель, готуючись збільшити видобуток і повернути собі частку ринку.

Про це пише газета Financial Times.

Найбільший експортер нафти у світі та ще сім членів групи ОПЕК+ мали намір скасувати тривалі скорочення видобутку з початку жовтня. Проте двомісячна затримка спричинила спекуляції про те, чи зможе група коли-небудь збільшити видобуток, оскільки ціна нафти марки Brent, міжнародного орієнтира, короткочасно впала нижче 70 доларів цього місяця, досягнувши найнижчого рівня з грудня 2021 року.

Однак офіційні особи королівства зобов'язалися відновити видобуток, як заплановано, з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін, зазначили ті ж джерела.

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Перспектива того, що Ер-Ріяд відмовиться від свого неофіційного цільового рівня, вдарила по цінах на нафту та акціях нафтових компаній у четвер.

Ціна нафти Brent впала на 1,8% за день до 72,12 долара, тоді як ціна на West Texas Intermediate, американський орієнтир, також знизилася на 1,8% до 68,43 долара. Зниження цін вдарило по акціях найбільших нафтовидобувних компаній Європи: акції BP впали на 4,3%, Shell — на 3,7%, а TotalEnergies — на 3,1%.

Зміна позиції свідчить про значний перегляд політики Саудівською Аравією, яка з листопада 2022 року неодноразово ініціювала скорочення видобутку разом з іншими членами ОПЕК+, намагаючись утримувати високі ціни.

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Зростання пропозиції з боку країн, що не входять до ОПЕК, зокрема США, та слабкий попит у Китаї поступово зменшували ефективність скорочень групи. Ціна нафти Brent у вересні становила в середньому 73 долари за барель, попри загрозу ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС у Газі.

За даними МВФ, Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту близько 100 доларів за барель, щоб збалансувати свій бюджет, оскільки наслідний принц Мохаммед бін Салман планує фінансувати низку мегапроєктів у рамках амбітної економічної програми реформ.

Однак королівство вирішило, що більше не готове поступатися ринковою часткою іншим виробникам, зазначили джерела. Влада також вважає, що у Саудівської Аравії є достатньо альтернативних варіантів фінансування для того, щоб витримати період низьких цін, наприклад, коштом використання валютних резервів або випуску суверенного боргу.

Саудівська Аравія взяла на себе більшу частину скорочень ОПЕК+, скоротивши власний видобуток на 2 млн барелів на день за останні два роки, що становить понад третину скорочень.

Зараз королівство видобуває 8,9 млн барелів на день, що є найнижчим рівнем з 2011 року, якщо не враховувати періоди пандемії COVID-19 та атаки на переробний завод державної нафтової компанії у 2019 році.

Згідно з планом, Саудівська Аравія щомісяця збільшуватиме видобуток на додаткові 83 000 барелів на день, починаючи з грудня, збільшивши його на 1 млн барелів на день до грудня 2025 року.