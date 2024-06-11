Попри домовленості ОПЕК+ скоротити видобуток, Росія збільшила експорт нафти

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Росія за минулий тиждень наростила експорт нафти до 3,53 мільйона барелів нафти на день, порушивши цим домовленість ОПЕК+ про скорочення видобування.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що попередні чотири тижні експорт зменшувався, загалом скоротившись на 390 000 барелів (11%) на день, що стало найбільшим скороченням із листопада 2023 року.

Загалом за період 3 до 9 червня Росія постачала 3,53 мільйона барелів нафти на день. Зростання на 70 000 барелів на день було зумовлене стрибком тижневих постачань до п'ятитижневого максимуму.

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Загалом 32 танкери завантажили 24,72 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень, свідчать дані стеження за суднами та звіти портових агентів. Потоки морської нафти в Росії за тиждень зросли на 10% до 3,53 мільйона барелів на день.

Повідомляється, що цього року постачання сирої нафти перевищують середній показник 2023 року приблизно на 10 000 барелів на день.

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Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.

Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.