ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року

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Країни ОПЕК+ погодилися в неділю продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати їх поетапне скасування в 2025 році, оскільки група прагне підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Про це пише Reuters.

"Ціни на нафту торгуються на рівні близько 80 доларів за барель, що нижче, ніж потрібно багатьом членам ОПЕК+ для збалансування своїх бюджетів. Занепокоєння щодо повільного зростання попиту в Китаї, найбільшому імпортері нафти, тисне на ціни поряд зі збільшенням запасів нафти в розвинених країнах", - пише агентство.

Наразі члени ОПЕК+ скорочують видобуток загалом на 5,86 млн барелів на добу, або близько 5,7% світового попиту.

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Скорочення включає 2 млн барелів на добу всіма членами ОПЕК+, перший раунд добровільного скорочення дев'ятьма членами на 1,66 млн б/д і другий раунд добровільного скорочення вісьмома членами на 2,2 млн б/д.

ОПЕК+ продовжила перший раунд скорочень до кінця 2025 року з кінця 2024 року, йдеться в заяві групи.

Вона також погодилася продовжити третій раунд добровільних скорочень до третього кварталу 2024 року, повідомили джерела агентства в ОПЕК+, додавши, що більше деталей опрацьовується.

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Країни, які здійснили добровільне скорочення у другому раунді, - Алжир, Ірак, Казахстан, Кувейт, Оман, Росія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, а також Габон. У третьому раунді брали участь ті ж країни, за винятком Габону.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що ОПЕК+ продовжує неформальні переговори, спрямовані на досягнення угоди про скорочення видобутку нафти.

Економічна правда