Новини 3 жовтня: саудити можуть залишить РФ без грошей на війну, "Охматдит" законсервують

Про Донеччину і воду. Північ Донецької області залишиться без водопостачання на невизначений період в результаті російських обстрілів.

Про провал "Газпрому". За підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол.

Про консервацію "Охматдиту". Дитяча лікарня "Охматдит" 30 вересня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис грн.

Про Саудівську Аравію. Москва опиниться без коштів для підтримки своєї воєнної економіки, якщо Саудівська Аравія виконає свої плани щодо збільшення видобутку нафти, щоб повернути частку ринку.

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Про нафту. Нафта різко подорожчала, оскільки ринок готується до можливості, що Ізраїль у відповідь на нещодавній ракетний обстріл завдасть ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.

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Підвищення податків, падіння продажів, мобілізація та пошук роботи. Інтервʼю керівниці асоціації IT Ukraine



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Для захисту своїх інтересів перед перспективою підвищення податків айтівці лякають скороченням інвестицій, падінням на 30% та масовими скороченнями. Які в них аргументи?

Два роки "єОселі": що змінилося в програмі та які нові умови пропонують українцям



Хто і де отримує найбільше кредитів на купівлю власного житла та які зміни відбудуться в державній програмі "єОселя"?