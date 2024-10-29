Новини 29 жовтня: "тисяча Зеленського", великі зарплати у НКРЕКП, імпорт електроенергії

Про окремі зарплати: Середній розмір нарахованої зарплати керівництва Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшився за місяць на 64,8 тисячі гривень.

Про "тисячу Зеленського": Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, навіщо уряд запускає зимову єПідтримку, назвавши ключові цілі.

Про імпорт електроенергії: Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

Про опалювальний сезон: Із 30 жовтня у Києві розпочнуть опалювальний сезон для житлових будинків.

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Про таксі: Компанія Bolt вперше під час повномасштабного вторгнення запустила роботу сервісу під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на запит місцевої влади.

Ексклюзиви ЕП

Як отримувати захмарні пенсії без обмежень? Інструкція від прокурорів та суддів

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Юридично підковані прокурори та судді знаходять лазівки в законодавстві і забезпечують собі високі пенсії. Чи можна покласти цьому край?