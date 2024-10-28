Новини 28 жовтня: тисяча Зеленського, шахед біля АЕС, таксі в комендантську

Про тисячу Зеленського. Роздача "тисячі від Зеленського" не позначиться позитивно на економіці, а парламент не може заборонити видавати гроші українцям за ініціативою президента.

Про Хмельницьку АЕС. У понеділок 28 жовтня російський БПЛА "Шахед" пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про таксі в комендантську годину. У Львові запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години.

Про Великий газовий проєкт РФ. Підсанкційний газовий термінал Arctic LNG 2 у Росії призупинив процес скраплення природного газу через обмеження, пов'язані з західними санкціями, які ускладнюють транспортування та продаж продукції.

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Про ціни на нафту. Ціни на нафту впали більше ніж на $3 за барель після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, проте оминули нафтові та ядерні об'єкти, що не порушило енергопостачання і сприяло зниженню геополітичної напруги на Близькому Сході.

Ексклюзиви ЕП.

Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші

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Президент анонсував видачу кожному українцю 1 тис. грн. Як її отримати і що на неї можна буде придбати?

Грант на власну справу: як працює державна програма та хто може отримати кошти

Як отримати грант від держави на створення власного бізнесу та чому підприємцям доводиться повертати кошти?