"Відвертий тероризм": "Шахед" РФ пролетів критично близько від енергоблоку Хмельницької АЕС

У понеділок 28 жовтня російський БПЛА "Шахед" пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

В енергокомпанії зазначили, що з настанням осінньо-зимового періоду російські війська посилюють енергетичний терор українських АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

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Нагадаємо:

Російські "шахеди" знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

Вночі 25 вересня зафіксовано проліт ударного безпілотного апарату РФ на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

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Вночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.

За останній час енергетики зафіксували понад 70 дронів та понад 30 крилатих ракет РФ, що пролітали неподалік українських АЕС.