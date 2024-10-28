Ціни на нафту відреагували на авіаудар Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту впали більше ніж на $3 за барель після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, проте оминули нафтові та ядерні об'єкти, що не порушило енергопостачання і сприяло зниженню геополітичної напруги на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent і американську West Texas Intermediate відкрилися на найнижчих рівнях з 1 жовтня. Станом на ранок Brent торгувалася на рівні $72,59 за барель, знизившись на $3,46 або 4,6%, тоді як WTI зменшилась на $3,37 або 4,7%, до $68,41 за барель.

Минулого тижня еталонні ціни зросли на 4% на фоні волатильних торгів, коли ринок враховував невизначеність щодо масштабу ізраїльської відповіді на іранську ракетну атаку 1 жовтня та майбутні вибори в США.

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Десятки ізраїльських літаків завершили три хвилі ударів перед світанком у суботу по ракетних заводах та інших об'єктах поблизу Тегерана та на заході Ірану — це стало останнім епізодом у загостренні конфлікту між суперниками на Близькому Сході.

Аналітики зазначили, що геополітична надбавка, яка утворилася в цінах на нафту у зв’язку з очікуванням ізраїльського удару у відповідь, знизилась.

"Більш обмежений характер ударів, у тому числі уникнення нафтової інфраструктури, підвищив сподівання на шлях до деескалації, що сприяло зниженню надбавки за ризик на кілька доларів за барель", — сказав Сол Кавонік, аналітик з енергетики MST Marquee з Сіднея.

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"Ринок уважно стежитиме за підтвердженням того, що Іран не здійснить контрудару найближчими тижнями, оскільки це може знову призвести до зростання надбавки за ризик".

Аналітик Австралійського банку Співдружності Вівек Дхар очікує, що увага ринку перемкнеться на переговори про припинення вогню між Ізраїлем та підтримуваною Іраном групою ХАМАС, що відновилися на вихідних.

"Попри обрання Ізраїлем обмеженої відповіді на Іран, ми сумніваємося, що Ізраїль та іранські проксі-сили (тобто ХАМАС і Хезболла) на шляху до тривалого припинення вогню", — зазначив він у своїй записці.

Аналітики Citi знизили свою тримісячну цільову ціну для Brent до $70 за барель з $74, враховуючи меншу надбавку за ризик у короткостроковій перспективі, повідомили вони в аналітичній записці.