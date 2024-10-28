Секретар комітету економічного розвитку назвав "абсурдною" "тисячу Зеленського"

Роздача "тисячі від Зеленського" не позначиться позитивно на економіці, а парламент не може заборонити видавати гроші українцям за ініціативою президента.

Таку думку висловив секретар комітету ВР з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин, пише "Радіо Свобода".

Рущишин вважає, що в уряді могли бути шоковані ініціативою Володимира Зеленського. За його словами, ці кошти можна було би спрямувати або у вигляді інвестицій, що дало би економічний ефект, або ж надати цільову допомогу малозабезпеченому населенню, а не всім громадянам.

Народний депутат вважає, що роздача грошей позитивно не позначиться на економіці. Водночас це може мати й соціальні наслідки. Рущишин каже, що це рішення "абсурдне".

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"Ми привчаємо людей до отримання коштів ні за що, не зароблених коштів. І це дуже погано. А як ми скажемо, як це пояснимо нашим партнерам, котрі дають нам гроші на війну, і ми кажемо, що недостатньо коштів на війну, а тут роздаємо?" - зазначив він.

За словами Рущишина, військові "пересилають кошти своїм родинам, які відповідно мали б підтримувати цю саму економіку".

"Такі великі кошти, і це нічого не дає в економіці, а тут ми додамо тисячу, і воно дасть. Тобто логіки я в цьому дуже великої не бачу. І це перша причина такої абсурдності цього рішення. Держава повинна дбати тільки про тих, хто про себе подбати не може", – заявив секретар комітету.

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Натомість в уряді запевняють, що ці гроші зможуть підтримати український малий і середній бізнес.

Водночас Рущишин зазначив, що парламент не має достатньо повноважень, щоб заборонити видавати гроші українцям за цією ініціативою.

Нагадаємо:

Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні.

Тисячу гривень державної допомоги, яку з грудня зможуть отримати українці, будуть нараховувати на картку "Національний кешбек", це будуть кошти партнерів в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.