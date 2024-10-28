Великий газовий проєкт РФ зупинився через посилення санкцій – Bloomberg

Підсанкційний газовий термінал Arctic LNG 2 у Росії призупинив процес скраплення природного газу через обмеження, пов'язані з західними санкціями, які ускладнюють транспортування та продаж продукції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Комерційне скраплення на підприємстві зупинили через накопичення запасів, оскільки завод не може вільно експортувати газ, зазначили джерела на умовах анонімності, оскільки інформація є непублічною.

Цей завод, розташований поблизу Північного полярного кола, став ціллю кількох хвиль санкцій, запроваджених Заходом минулого року. Обмеження з боку США та їх союзників, запроваджені у відповідь на вторгнення Кремля в Україну, ускладнили доступ Arctic LNG 2 до танкерів криголамного класу, збудованих для проєкту у Південній Кореї, і відлякали іноземних покупців.

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Внаслідок зупинки середньодобовий видобуток газу на родовищі, яке постачає газ для заводу, цього місяця знизився до приблизно 5,3 мільйона кубометрів, що становить менше половини від середньодобового виробництва у вересні, яке становило 12,1 мільйона кубометрів.

Деяка переробка газу необхідна для підтримки роботи LNG-заводів навіть за відсутності комерційного виробництва. Раніше цього року Arctic LNG 2 вже переробляв невеликі обсяги газу, ще до початку завантаження продукції на танкери.

Попри те, що завод розпочав постачання скрапленого газу у серпні за допомогою звичайних танкерів, власники яких часто є невідомими, жоден із восьми вантажів не знайшов покупця.

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Проєкт Arctic LNG 2 розрахований на річну потужність у 19,8 мільйона тонн, однак наразі працює лише одна лінія, здатна виробляти 6,6 мільйона тонн на рік. Підприємство поступово збільшувало виробництво і скраплення природного газу влітку, а в серпні, з початком експорту, обсяги досягли цьогорічного максимуму.

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Нагадаємо:

Росія планувала організувати перевалку зрідженого природного газу (LNG) та газового конденсату з судна на судно у Баренцевому та Беринговому морях.

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