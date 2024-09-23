У Росії призупинять два газові мегапроєкти через санкції – росЗМІ

Західні санкції проти "Новатеку" спрацювали: компанія заморозила свої плани з будівництва нових заводів зі зрідження газу.

Про це повідомляє "Комерсант".

Йдеться про Мурманськ LNG, який мав стати найбільшим у Росії заводом зі зрідження газу (три лінії по 6,8 млн тонн кожна), і Об LNG в арктичному порту Сабетта (дві лінії зрідження по 3 млн тонн кожна).

Зазначається, що обидва проєкти призупинені, активні роботи на жодному з них не ведуться. Невідомо, коли "Новатек" повернеться до розробки цих проєктів, бо компанія зосередилась на добудові Арктик LNG-2 та налагодженні відвантажень з цього заводу.

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Через санкції пріоритетним для "Новатеку" може стати будівництво Обського газохімічного комплексу. "Новатек" хоче виробляти там аміак і карбамід з подальшим експортом через Північний Льодовитий океан до країн Азіатського-Тихоокеанського регіону. Для експорту карбаміду потрібні балкери льодового класу, але їхнє будівництво простіше, ніж танкерів-газовозів.

LNG-заводи Мурманськ і Об повинні були стати наступними після Арктик LNG-2 проєктами "Новатеку". Обський завод планували будувати у парі з Обським газохімічним комплексом.

Перша лінія Арктик LNG-2 побудована, але експорт з нього ускладнений через західні санкції.

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Нагадаємо:

Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з 2025 року вперше за останні десятиліття, відмивиться від російського палива.

Росія буде недоотримувати близько 6,5 мільярдів доларів щороку за поточними цінами, коли втратить потужності транзиту газу через Україну.

Плани Росії щодо збільшення експорту газу спиратимуться на проект з видобутку скрапленого природного газу в Арктиці, який є об'єктом американських санкцій.