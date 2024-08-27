Росія знайшла схему для обходу санкцій на свої танкери для продажу газу - Reuters

Підсанкційний газовий танкер РФ помітили біля Суецького каналу під час перевантаження газу на непідсанкційний танкер ОАЕ.

Про це повідомляє агентство Retuers

Газовий танкер, що потрапив під санкції США, цього місяця завантажився на новому російському арктичному заводі з виробництва скрапленого газу (СПГ) "Арктик СПГ-2", і потім був помічений під час корабельної перевалки ресурсу на інший танкер.

Служба моніторингу TankerTrackers.com повідомила, що танкер Pioneer здійснив перевалку на танкер New Energy, що плаває під прапором Палау, належить ОАЕ й управляється Індією, на північ від Суецького каналу.

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Завод "Арктик СПГ 2", який планувався стати найбільшим у Росії, почав виробляти скраплений природний газ у грудні, але його експорт зазнав перешкод через західні санкції, пов'язані з діями Росії в Україні.

Корабельні перевалки зазвичай використовуються для розвантаження СПГ з дорогих криголамних танкерів на дешевші звичайні газовози, але також можуть використовуватися для ускладнення відстеження вантажів.

Хоча деякі країни, включаючи Індію, продовжують купувати російську енергію, попри західні санкції, вони іноді уникають розголошення цього факту, щоб уникнути дипломатичних напружень.

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Також було зазначено, що танкери Pioneer та Asya Energy увійшли у російські води наприкінці липня та застосували кілька "обманних судноплавних практик", таких як вимикання автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) суден.

Завод "Арктик СПГ 2" мав на меті досягти підсумкової потужності виробництва 19,8 мільйона метричних тонн СПГ на рік і 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату на рік з трьох виробничих ліній.

Економічна правда.