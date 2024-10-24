Новини 24 жовтня: анонс дозволів на зброю в "Дії", "Ашан" йде з Росії
Про "Дію". У застосунку "Дія" найближчим часом зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях, зокрема - відображення дозволу на зброю.
Про "Ашан". Auchan, одна з небагатьох французьких мереж, що досі працювала в РФ, знайшла місцевого покупця для виходу з Росії та перейшла до фінальної стадії переговорів.
Про приватну залізницю. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12142, який за задумом дозволить створити конкурентний ринок залізничних перевезень в Україні.
Про завод Bayraktar. Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.
Про штраф "Приватбанку". Національний банк застосував захід впливу до АТ КБ "ПриватБанк" у вигляді штрафу на суму 1,7 млн грн.
Ексклюзиви ЕП.
Новий глобальний технохаб: як Малайзія завойовує світовий ринок чипів
Малайзія стає "кремнієвою долиною Сходу". Як Куала-Лумпур завдяки "нейтральності" може стати бенефіціаром мікросхемної війни між США і Китаєм.
За що Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ і що пообіцяла зробити
Україна подолала "прокляття третього траншу" від МВФ та отримала новий транш. У якому стані перебувають українські державні фінанси?