Новини 24 жовтня: анонс дозволів на зброю в "Дії", "Ашан" йде з Росії

Про "Дію". У застосунку "Дія" найближчим часом зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях, зокрема - відображення дозволу на зброю.

Про "Ашан". Auchan, одна з небагатьох французьких мереж, що досі працювала в РФ, знайшла місцевого покупця для виходу з Росії та перейшла до фінальної стадії переговорів.

Про приватну залізницю. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12142, який за задумом дозволить створити конкурентний ринок залізничних перевезень в Україні.

Про завод Bayraktar. Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.

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Про штраф "Приватбанку". Національний банк застосував захід впливу до АТ КБ "ПриватБанк" у вигляді штрафу на суму 1,7 млн грн.

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Новий глобальний технохаб: як Малайзія завойовує світовий ринок чипів



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Малайзія стає "кремнієвою долиною Сходу". Як Куала-Лумпур завдяки "нейтральності" може стати бенефіціаром мікросхемної війни між США і Китаєм.

За що Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ і що пообіцяла зробити



Україна подолала "прокляття третього траншу" від МВФ та отримала новий транш. У якому стані перебувають українські державні фінанси?