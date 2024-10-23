Новини 23 жовтня: болючі для бізнесу урядові зміни, українська бавовна, оточення Кіпера

Про "чорний" список: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) 22 жовтня вчергове не змогла включити Росію до "чорного" списку.

Про бавовну: В Україні завершується збір першого врожаю бавовни. Наступного року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га.

Про бронювання: Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям. Таким чином уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств.

Про міжнародну допомогу: До України вже надійшло фінансування від МВФ у 1,1 мільярда доларів.

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Про Кіпера: Російський бізнес в Україні на 1 мільярд гривень попри санкції перейшов до приватного власника з оточення очільника Одеської області Кіпера.

Ексклюзив ЕП

Олексій Баранов, A Development: До України привозитимуть будівельників з Філіппін і Пакистану. Ми на це приречені

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Девелопер Олексій Баранов розповідає про джерела фінансування будівництв, вплив блогерів на зведення житлових комплексів, чому йому не подобається слово "забудовник" та як йому живеться в "людяшнику".