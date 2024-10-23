Новини 23 жовтня: болючі для бізнесу урядові зміни, українська бавовна, оточення Кіпера
Про "чорний" список: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) 22 жовтня вчергове не змогла включити Росію до "чорного" списку.
Про бавовну: В Україні завершується збір першого врожаю бавовни. Наступного року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га.
Про бронювання: Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям. Таким чином уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств.
Про міжнародну допомогу: До України вже надійшло фінансування від МВФ у 1,1 мільярда доларів.
Про Кіпера: Російський бізнес в Україні на 1 мільярд гривень попри санкції перейшов до приватного власника з оточення очільника Одеської області Кіпера.
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