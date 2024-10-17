Новини 17 жовтня: тіньовий флот РФ, потужність українських дронів

Про тіньовий флот РФ: За 100 км від узбережжя Шотландії помітили темну пляму, яка, згідно з аналізом, належала російському тіньовому танкеру Innova, який перевозив 1 мільйон барелів нафти.

Про великого підрядника: Рух "Маніфест 42", що об’єднує бізнес проти неправомірного тиску з боку силовиків, заявив, що компанія "Автомагістраль-Південь" перекручувала факти щодо блокування її діяльності правоохоронними органами.

Про зиму: Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зима для України буде небезпечна і закликав надати ще ППО.

Про дрони: Україна у 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 2024 році, порівняно з 2023 роком.

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Ексклюзиви ЕП

Тепер не тільки "шахеди". Як Росія наростила виробництво ударних БПЛА і чим відповідають українські інженери

Щоденні повітряні тривоги супроводжує одне й теж слово: "шахеди". Однак насправді росіяни атакують Україну не лише цими БПЛА.

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Вплив штучного інтелекту: чому "Нобеля" з фізики та хімії дали психологам і математикам

Цьогорічний нобелівський сезон не обійшовся без скандалу. Лауреати у двох номінаціях отримали світове визнання завдяки штучному інтелекту.