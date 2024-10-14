Новини 14 жовтня: крок до підвищення податків, бізнес скаржиться на бронювання

Про податки: Верховна Рада відхилила всі постанови, які блокують підвищення податків.

Про бронювання: В Україні бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників.

Про портову інфраструктуру: В результаті чергової атаки росіян на портову інфраструктуру одна людина загинула, пошкоджено два цивільні судна.

Про Нобелівську премію: Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля за 2024 рік Дарону Ачемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу А. Робінсону "за дослідження того, як інституції формуються та впливають на процвітання".

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Про МВФ: Один з головних донорів України, МВФ, ухвалив рішення, яке зменшить виплати за державним боргом. Україна зекономить сотні мільйонів доларів.

Про тіньовий флот: Потужність Москви з транспортування нафти на старих незастрахованих суднах зросла на 70% з 2023 року.

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Make Tesla Great Again. Чому Ілон Маск агітує за Трампа

На попередніх американських виборах Ілон Маск голосував за демократів Барака Обаму, Гілларі Клінтон та Джо Байдена. Чому зараз він дає мільйони доларів на передвиборчу кампанію республіканця Дональда Трампа?