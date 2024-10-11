Новини 11 жовтня: контрабандисти зі списку Зеленського, мільярди за ОГХК, оцінка Gulliver

Про ОГХК: Уряд дозволив продати "Цемін Україна" з групи NEQSOL 100% акцій державної "Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії". Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації ОГХК. Хасанов – власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Про допомогу Україні: Рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів.

Про ліси: За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали майже 10% усього лісового покрову.

Про Гулівер: Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо київського ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згiдно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн.

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Про контрабандистів: У 2024 році санкції подовжили лише двом контрабандистам, решта ж одинадцять автоматично з-під санкції вийшли.

Ексклюзив ЕП

Без добрив та "хімії". Як фермер з Житомирщини вирощує та експортує органічне зерно

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В Україні органічну продукцію вирощують на 1% земель, хоча в країнах Євросоюзу є великий попит на "органіку". З якими труднощами стикаються фермери, які не використовують добрива та гербіциди?