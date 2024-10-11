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Новини 11 жовтня: контрабандисти зі списку Зеленського, мільярди за ОГХК, оцінка Gulliver

П'ятниця, 11 жовтня 2024, 21:00 - Віктор Волокіта

Про ОГХК: Уряд  дозволив продати "Цемін Україна" з групи NEQSOL 100% акцій державної "Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії". Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації ОГХК. Хасанов – власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Про допомогу Україні: Рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів.

Про ліси: За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали майже 10% усього лісового покрову.

Про Гулівер: Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо київського ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згiдно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн. 

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Про контрабандистів: У 2024 році санкції подовжили лише двом контрабандистам, решта ж одинадцять автоматично з-під санкції вийшли.

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ОГХК контрабанда
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Економічна правда
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