Світовий банк створить спеціальний трастовий фонд для підтримки Україні – Шмигаль

Рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори", - розповів Шмигаль.

За його словами, кошти насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету — заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

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Нагадаємо:

Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів РФ.

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