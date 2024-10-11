Карпати втратили 10% лісів за останні 20 років

За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали майже 10% усього лісового покрову.

Про це йдеться у аналізі NGL.media.

Виявилося, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – це майже 10% усього лісового покрову.

При цьому, 80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта втрат припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики.

Реклама:

Втрати лісу Карпат дорівнюють площі Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом взятих, пише медіа.

Загалом по всі території гірської системи, яка розташована на території восьми країн, вирубують чотири гектари лісу щогодини, це приблизно 20 дерев щохвилини. Дуже часто це стиглі й цінні породи дерев, які можна вигідно продати, йдеться у дослідженні Greenpeace.

Найпоширенішою схемою вирубки лісів стала рубка переформування. У Карпатах на висоті 800-900 метрів має рости не ялина, яка була штучно висаджена і всихає через те, що їй не підходять місцеві умови, а букові та ялицеві ліси.

Реклама:

За 50 років вибіркових рубок можна переформувати ліс з ялинового у буковий без суцільної вирубки. Але на практиці перевірити, які саме дерева зрубали, дуже складно, пише NGL.media.

У Львівській області часто оголошують рубки переформування навіть там, де ялина не росте.

Також поширена схема, коли вирубують більше дерев, ніж заплановано, отримуючи додатковий прибуток.